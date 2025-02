Rastro de fogo: câmera em outro ângulo mostra o momento exato da queda de avião em SP

Avião cai e explode na Barra Funda: aeronave atinge ônibus e deixa feridos

Uma câmera de segurança registrou o momento exato em que um avião de pequeno porte caiu e explodiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, por volta das 7h30 desta sexta-feira (7).

No vídeo, um semáforo fechado impede o fluxo de dezenas de veículos, enquanto a pista onde o piloto tentou um pouso de emergência apresentava pouco tráfego. A aeronave, um King Air, se arrasta pela via e, em seguida, explode. Logo depois, o avião atinge um ônibus que passava pelo local.

Mortes e feridos na queda do avião

Duas pessoas que estavam na aeronave morreram no impacto. No solo, seis pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Entre elas, cinco eram passageiros do ônibus atingido e um motociclista que passava pela avenida no momento da tragédia.

Avião decolou do Campo de Marte e tentou retornar

O avião havia decolado minutos antes do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, com destino a Porto Alegre (RS). Pouco depois, o piloto tentou retornar ao aeródromo de origem, mas não conseguiu chegar e caiu na Avenida Marquês de São Vicente.

A investigação do CENIPA deve apurar as causas do acidente aéreo.