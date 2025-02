Tarcísio e Nunes lamentam queda de avião que atingiu ônibus e deixou mortos Causas do acidente serão investigadas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) São Paulo|Rafaela Soares e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 07/02/2025 - 09h24 (Atualizado em 07/02/2025 - 16h08 ) twitter

Queda de avião na zona oeste de SP deixa dois mortos WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), lamentaram o acidente aéreo ocorrido na manhã desta sexta-feira (7) na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Um avião de médio porte, prefixo PS-FEM, que decolou do aeroporto Campo de Marte com destino a Porto Alegre (RS), caiu e atingiu um ônibus em movimento, provocando um incêndio de grandes proporções e matando duas pessoas.

O prefeito Ricardo Nunes afirmou ter disponibilizado toda a estrutura de atendimento para socorro às vítimas.

“Funcionários da Defesa Civil, SAMU, além de agentes de trânsito e do setor de transporte, estão no local, juntamente com homens do Corpo de Bombeiros, para atuar no resgate das vítimas”, declarou.

O governador Tarcísio de Freitas também se manifestou, prestando condolências aos familiares e amigos das vítimas e confirmando que os feridos foram encaminhados para a UPA de Vergueiro.

“Vale destacar a atuação rápida do Corpo de Bombeiros, que, em poucos minutos, apagou as chamas do acidente, evitando que a tragédia fosse ainda maior”, escreveu em uma rede social.

Tanto a aeronave quanto o ônibus pegaram fogo, e o helicóptero Águia, da Polícia Militar de SP, foi acionado para resgatar os feridos. Uma coluna de fumaça escura tomou o céu da cidade, e testemunhas relataram que o avião soltava fumaça antes da queda.

Destroços ficaram espalhados pelo asfalto, dificultando a circulação na região.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que iniciou os trabalhos de análise no local da ocorrência.

