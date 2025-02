Veja os destroços do avião de médio porte que caiu em avenida da Barra Funda, zona oeste de SP

A queda de um avião de médio porte , na manhã desta sexta-feira (7), deixou um rastro de destruição na avenida Marquês de São Vicente, zona oeste de São Paulo. No momento do impacto, a aeronave colidiu contra um ônibus que trafegava pela via e ambos pegaram fogo.



O avião havia decolado do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, com destino a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo as primeiras informações, os passageiros que estavam no coletivo foram resgatados e encaminhados para unidades de pronto atendimento. Ao menos duas pessoas que estavam na aeronave morreram .