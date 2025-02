Quase 24 horas após temporal, cerca de 24 mil clientes continuam sem energia em SP Dados da Enel divulgados no começo da tarde deste sábado apontam para 23.943 clientes sem energia São Paulo|Do R7, em Brasília 25/01/2025 - 15h23 (Atualizado em 25/01/2025 - 16h12 ) twitter

Chuvas impactaram transporte em SP Paulo Pinto/Agencia Brasil - 25.01.2025

Quase 24 horas após o temporal que atingiu a capital paulista e a região metropolitana de São Paulo, cerca de 24 mil clientes da Enel seguem sem energia. O dado foi divulgado às 14h30 deste sábado (25) pela concessionária responsável pela energia elétrica do estado paulista. Na noite de ontem, mais de 100 mil clientes estavam sem energia na região metropolitana de São Paulo.

Neste sábado as cidades mais atingidas com a falta de energia são Carapicuíba, Vargem Grande, Itapecerica da Serra e Barueri. O número total de clientes sem energia corresponde ao total de 0,29% do total de moradores atendidos pela Enel, de 8,2 milhões, segundo a própria concessionária.

As fortes chuvas em São Paulo desta sexta-feira (24) resultaram em alagamento severos, comprometendo o transporte público e causando quedas de energia em diversos bairros. A Defesa Civil emitiu um alerta para a cidade e uma estação de metrô na zona norte ficou alagada, fazendo com que as pessoas se segurassem nas grades para não serem arrastadas pela força da água (veja vídeo).

A região também registrou um congestionamento recorde de 745 quilômetros. Em pronunciamento à imprensa, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que já existem estudos para dar conta do volume de chuva. Segundo ele, não há mecanismo que pudesse evitar alagamentos como o que atingiu a estação de metrô Jardim São Paulo.

Os dados apontam que essa foi a terceira maior chuva enfrentada pela capital em 64 anos. Segundo a Defesa Civil, o volume foi de 125 milímetros, o que corresponde a quase metade da média esperada de 288 mm para todo o mês.