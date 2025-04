‘A Família ao Pé da Cruz’ promove clamor por fé e união; veja a íntegra do 1º encontro em SP

Na manhã desta sexta-feira (18), data em que se celebra a Sexta-feira da Paixão, milhares de pessoas participaram do evento ‘A Família ao Pé da Cruz’, promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus. A iniciativa aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro e em templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, reunindo famílias inteiras em momentos de oração, reflexão e busca por restauração.



Em São Paulo, o encontro aconteceu no Mercado Livre Arena Pacaembu, com grande mobilização de pessoas desde as primeiras horas do dia. No Rio de Janeiro, o evento no Estádio do Maracanã contou com a presença especial do bispo Edir Macedo. A programação contou com orações e mensagens voltadas à importância da união familiar. Acompanhe!