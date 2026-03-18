Bombeiros resgatam bebê que ficou com o pescoço preso em forma de bolo

Uma criança foi resgatada após ficar com uma forma de bolo presa no pescoço em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, na tarde de segunda-feira (16).

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o bebê com a forma de bolo vazada presa entre o pescoço e a cabeça.

Equipes da corporação foram ao imóvel, realizaram o corte da forma de alumínio e conseguiram retirar o objeto. Após o resgate, feito por duas viaturas, a criança não precisou ser levada ao hospital.