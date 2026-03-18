Bombeiros resgatam bebê que ficou com o pescoço preso em forma de bolo
Profissionais cortaram o objeto de alumínio, e a criança não precisou ser levada ao hospital após o resgate
Uma criança foi resgatada após ficar com uma forma de bolo presa no pescoço em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, na tarde de segunda-feira (16).
Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o bebê com a forma de bolo vazada presa entre o pescoço e a cabeça.
Equipes da corporação foram ao imóvel, realizaram o corte da forma de alumínio e conseguiram retirar o objeto. Após o resgate, feito por duas viaturas, a criança não precisou ser levada ao hospital.
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