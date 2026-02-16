Banheiros químicos são incendiados durante o Carnaval de rua de São Paulo; veja imagens

Durante o Carnaval de rua no centro de São Paulo, uma pessoa teria ateado fogo às cabines de banheiros públicos instalados no local. As chamas rapidamente se espalharam e o Corpo de Bombeiros teve de ser ativado. Os banheiros restantes foram retirados.



