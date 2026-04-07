Raio atinge aeroporto de Viracopos e deixa quatro feridos

Quatro funcionários da companhia aérea Azul foram atingidos por raio que caiu no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), na noite desta segunda-feira (6). Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, o raio atingiu, às 22h47, um para-raios instalado em um dos pátios de aeronaves, próximo à área onde os funcionários realizavam o atendimento a uma aeronave.

As imagens, cedidas pelo Canal Golf Oscar Romeo, no YouTube (@GolfOscarRomeoAviacao), mostram o momento em que raios atingem o aeroporto.

De acordo com a administração do aeroporto, o serviço de emergência foi acionado imediatamente, e todos os envolvidos foram encaminhados ao Posto Médico de Viracopos para avaliação. Dois dos funcionários foram liberados ainda na mesma noite, enquanto os outros dois foram encaminhados, por volta das 0h30, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José para a realização de exames complementares.

Em nota, a Azul confirmou que quatro tripulantes de operações de solo receberam atendimento médico após o episódio registrado durante uma ocorrência climática adversa. A companhia informou que todos os funcionários já foram avaliados e liberados, e destacou que segue rigorosamente todos os protocolos operacionais de segurança em solo.