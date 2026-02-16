Incêndio de grandes proporções atinge centro de distribuição logística em Arujá (SP)
Cerca de 56 bombeiros estão trabalhando no combate às chamas; não há informações sobre vítimas
Um incêndio de grande porte atinge uma indústria de distribuição logística na noite deste domingo (15), na avenida Tóquio, número 10, em Arujá, na região metropolitana de São Paulo. Vinte equipes do Corpo de Bombeiros estão atendendo a ocorrência, que segue em andamento. Segundo a corporação, aproximadamente 56 bombeiros estão trabalhando no local. Até o momento não há informações sobre vítimas.
O centro de distribuição logística está localizado em uma área comercial importante da cidade. As causas do incêndio ainda não foram informadas pelas autoridades. O Corpo de Bombeiros segue no local para conter as chamas e evitar que o fogo se espalhe para áreas vizinhas.
Apuração de Ana Grandesso, da Agência Record, sob supervisão de Rodrigo Balbino
