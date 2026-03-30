'Nasci na favela, perdi minha mãe cedo, tinha um pai alcoólatra', revela fundador da Biscoitê

Em entrevista ao Inovação & Negócios de segunda-feira (30), Raul Matos, fundador da Biscoitê, contou um pouco de sua trajetória e explicou como construiu sua carreira, que começou na periferia de São Bernardo do Campo (SP) e culminou em sua consolidação como empresário de sucesso.





“Eu nasci na favela, na periferia de São Bernardo do Campo. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, vendendo saco de lixo na rua, pãozinho, marmita. Perdi minha mãe cedo, tinha um pai alcoólatra. A receita de nada dar certo na vida. Todo mundo dizia, esses três, eu e meus irmãos, esses três aí não vão dar certo na vida, porque também, coitados, não tem oportunidade, não tem uma família estruturada e tal”, afirma.





O empreendedor relata que decidiu entrar para o mundo dos negócios após a empresa em que trabalhava, aos 18 anos, falir. A partir daí, investiu em diferentes iniciativas.









O programa Inovação & Negócios vai ao ar na “Tive vários outros negócios. Até que, antes da Biscoitê, eu tinha uma fábrica que foi a maior fábrica de cookies do Brasil para muitas grandes marcas, exportava para vários países. E aí, depois de vender esse negócio, falei: ‘Poxa, vamos empreender de novo’, e aí começamos a Biscoitê, nessa jornada aí, completamente disruptiva”, pontua.O programavai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.



