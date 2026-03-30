'Nasci na favela, perdi minha mãe cedo, tinha um pai alcoólatra', revela fundador da Biscoitê
Empresário relembra infância marcada por desafios e explica como transformou adversidades em motivação
Em entrevista ao Inovação & Negócios de segunda-feira (30), Raul Matos, fundador da Biscoitê, contou um pouco de sua trajetória e explicou como construiu sua carreira, que começou na periferia de São Bernardo do Campo (SP) e culminou em sua consolidação como empresário de sucesso.
O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.
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