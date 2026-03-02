Logo R7.com
Cratera na Consolação: asfalto ‘explode’, abre buraco e quase atinge carro que passava na hora

Incidente aconteceu pouco depois das 22h15 da noite do último domingo (1º) e não há previsão para resolução do problema

São Paulo|Do R7

Uma câmera de segurança conseguiu flagrar o momento em que o asfalto "explodiu" e abriu uma enorme cratera na rua da Consolação, região central de São Paulo, na noite do último domingo (1º).

O incidente ocorreu às 22h17. Um carro de passeio, que passava pelo local na hora, foi levemente atingido pelos escombros. Três faixas estão interditadas, o que provoca um nó no trânsito local. Uma faixa permanece disponível para circulação de veículos.

A região é repleta de hospitais, comércios e instituições educacionais, que também sentem o impacto do bloqueio do tráfego.

