Alexandre David Malfatti toma posse no Tribunal de Justiça de São Paulo

Nesta quinta-feira (10), o Tribunal de Justiça de São Paulo empossou três novos desembargadores, entre eles, Alexandre David Malfatti. Nascido na cidade de São Paulo, em 1966, formou-se em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, integrando a turma de 1988.



Posteriormente, concluiu sua pós-graduação na mesma instituição, reforçando sua base teórica e compromisso com o aperfeiçoamento profissional. Ingressou na magistratura em 1991, sendo nomeado juiz substituto da 8ª Circunscrição Judiciária, com sede em Campinas. Desde então, atuou com destaque em diversas comarcas do estado, incluindo Cunha, Ibiúna e São Paulo. Em 2021, foi promovido a juiz substituto em 2º Grau.



No mesmo dia, também foram empossados os desembargadores Jayme Martins de Oliveira Neto e Marcus Vinicius Rios Gonçalves.