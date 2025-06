Anvisa avalia desenvolvimento de vacina contra gripe aviária para humanos Não há registro da doença em humanos no Brasil; apenas um caso foi confirmado em granja comercial Saúde|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 12/06/2025 - 19h26 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h33 ) twitter

Instituto Butantan realiza estudos para produzir vacina contra gripe aviária Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A Anvisa iniciou, em agosto de 2024, a análise para a aprovação de uma possível vacina contra a gripe aviária produzida pelo Instituto Butantan . O imunizante é considerado “pré-pandêmico” e tem como objetivo preparar o sistema de saúde para uma eventual necessidade de vacinação contra o vírus.

Segundo a agência, a vacina é considerada pré-pandêmica “porque ainda não temos a doença em si, ou seja, é um desenvolvimento de uma vacina para uma doença que ainda não existe [como pandemia]”. “O objetivo é ter uma plataforma que possa atender um cenário futuro da doença em humanos ainda que não se saiba se isto vai ocorrer e com qual agente exatamente poderá ocorrer”, explica.

Segundo uma resolução da Anvisa, as vacinas pré-pandêmicas são desenvolvidas e autorizadas antes de uma pandemia e contêm cepas relevantes do vírus que tem o potencial de causar uma pandemia. Dessa forma, caso uma pandemia aconteça, uma “pré-vacina” já estaria encaminhada.

O imunizante é referente à influenza monovalente tipo A (H5N8). A Anvisa informa que o desenvolvimento da vacina está na fase de análise de documentação. Nessa etapa, o instituto apresenta a documentação técnica à agência, que analisa e pede uma revisão ou informações complementares, que então devem ser apresentadas pelo Butantan; e assim por diante.

‌



“As exigências técnicas são emitidas quando a Anvisa identifica lacunas nas informações ou nas evidências apresentadas, requerendo esclarecimentos ou dados adicionais. Trata-se de uma prática comum na análise de pesquisas clínicas de vacinas e medicamentos”, detalha a Anvisa.

Atualmente, o Butantan está levantando as informações solicitadas. O instituto começou a desenvolver a vacina contra a gripe aviária em 2023, depois que o vírus começou a ser disseminado pelo mundo. Segundo o Butantan, os estudos visam “preparar o país para o enfrentamento de potenciais pandemias a partir do aprendizado acumulado com o desenvolvimento e disponibilização de vacinas para Covid-19 nos últimos anos”.

‌



Gripe aviária no Brasil

Desde a confirmação do primeiro caso de gripe aviária no Brasil em 2023, 172 casos da doença já foram confirmados. Entre eles, apenas um foi em uma ave de granja comercial, confirmado em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

A gripe aviária, ou influenza aviária, é uma doença infecciosa causada por subtipos do vírus Influenza tipo A, como o H5N1. Ela afeta principalmente aves, mas pode, em casos raros, infectar mamíferos, incluindo humanos.

