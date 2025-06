Governo do DF monitora gripe aviária e avalia controle de pombos em escolas e metrô Órgãos acionaram Vigilância Ambiental após morte de irerê com vírus da gripe aviária no Zoológico de Brasília Brasília|Do R7 11/06/2025 - 10h27 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso de gripe aviária no DF foi confirmado no início de junho Reprodução/balouriarajesh - Pixabay

Uma escola pública e estações de metrô do Distrito Federal solicitaram apoio à Vigilância Ambiental para conter a infestação de pombos, após a confirmação de um caso de gripe aviária na região.

A Secretaria de Saúde informou que os funcionários do Zoológico foram monitorados por 10 dias, conforme previsto no protocolo de vigilância, e nenhum deles apresentou sintomas da doença.

“Ressaltamos que contamos com uma equipe responsável por realizar vistorias mensais em todas as escolas e creches, atendendo às demandas previstas em nossa carta de serviços”, comunicou a pasta.

“Em relação às estações de metrô, a Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses está planejando inspeções nos locais mencionados”, completou.

‌



No início de junho, o Governo do Distrito Federal confirmou que uma das aves encontradas mortas no Zoológico de Brasília estava com gripe aviária. Análises laboratoriais identificaram presença do vírus em amostras coletadas de um irerê.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Zoo está fechado desde que o irerê e um pombo foram encontrados sem vida com suspeita da doença. Segundo o Governo do DF, o local permanecerá fechado ao menos até 12 de junho.

‌



A secretaria reforçou que “o consumo de carne de aves e ovos inspecionados é seguro, já que a doença não é transmitida por esse meio”. “A população pode se manter tranquila, não havendo qualquer restrição quanto a alimentação”, disse a pasta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp