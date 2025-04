Anvisa determina que farmácias retenham receita médica na venda de Ozempic e similares Estabelecimentos ficarão com documento para melhorar controle de comercialização de canetas emagrecedoras Saúde|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 16/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h45 ) twitter

Medida visa melhorar comercialização de produtos Reprodução/RECORD/02.08.2024

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quarta-feira (16) uma proposta que obriga as farmácias a reterem receitas médicas no momento da venda de Ozempic e Wegovy, medicamentos usados em tratamento contra obesidade e diabetes.

Apesar de serem considerados remédios de tarja vermelha, o consumidor conseguia comprar os remédios sem prescrição médica. Com a nova regra, os farmacêuticos ficarão com o documento no ato da compra, visando um controle maior na comercialização dos produtos.

A aprovação da nova regra ocorreu durante reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa. O tema tinha sido retirado de pauta no mês passado após o pedido de vista do diretor substituto do órgão, Rômison Mota. Na ocasião, ele ressaltou que o adiamento aconteceu devido a novas informações sobre os medicamentos em reuniões com fabricantes.

Na pauta desta quarta, Mota levou em consideração a análise da Gimed (Gerência de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos), que identificou um número elevado de notificações de uso desses medicamentos fora da indicação aprovada, além da comercialização indevida de farmácias.

‌



56% de brasileiros utilizam Ozempic para perda de peso

Pesquisa do Instituto Datafolha realizada com 812 entrevistados em fevereiro de 2025 mostrou que 45% dos usuários de remédios como Ozempic já compraram esses medicamentos sem prescrição médica. Do percentual, 73% revelaram que não tiveram orientação médica, enquanto 25% passaram por algum profissional.

O levantamento também mostrou que 56% dos entrevistados utilizam o medicamento para perda de peso, sendo que desse percentual, 37% possuem IMC (Índice de Massa Corporal) considerado normal.

‌



Medicamento pode causar efeitos colaterais

O Ozempic ajuda a controlar o níveis de açúcar no sangue para pessoas com diabetes. Além disso, o medicamento em forma de caneta auxilia no emagrecimento ao aumentar a saciedade e reduzir a preferência por alimentos gordurosos ou doces.

Contudo, o medicamento pode causar efeitos colaterais intestinais, como prisão de ventre, náusea e vômito, que devem ser gerenciados sob orientação médica.

‌



*Sob supervisão de Leonardo Meireles

