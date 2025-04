Caminhar mais de 7.000 passos por dia afasta a depressão, conclui estudo Segundo uma revisão de estudos publicada no periódico médico Jama, risco de sofrer com a doença é reduzido em 31% Saúde|Gabriela Cupani, da Agência Einstein 27/04/2025 - 13h37 (Atualizado em 27/04/2025 - 13h51 ) twitter

Há forte correlação entre maior quantidade diária de passos e menos sintomas depressivos Pikisuperstar/Freepik

Já se sabe que a atividade física melhora sintomas de depressão, mas há evidências de que quanto mais a pessoa caminhar, melhor. Acima de 7.000 passos por dia, por exemplo, o risco de sofrer com a doença é 31% menor, segundo uma revisão de estudos publicada recentemente no periódico Jama (The Journal of the American Medical Association).

Os resultados mostram que há uma forte correlação entre maior quantidade diária de passos e menos sintomas depressivos, assim como menor prevalência do risco de depressão. Os maiores benefícios foram observados em quem dá mais de 7.000 passos diários; acima dessa marca, para cada mil passos adicionais, o risco cai 9%. Por outro lado, caminhar menos do que 5.000 passos diários foi associado a benefícios menores.

“A associação entre atividade física e menos sintomas depressivos é bem estabelecida na literatura médica, apontando, geralmente, que é necessário mais do que uma leve caminhada”, diz o psiquiatra Elton Kanomata, do Hospital Israelita Albert Einstein. “Este estudo tem como novidade apontar a associação com a quantidade de passos em vez do tipo de atividade física.”

Para chegar ao resultado, pesquisadores da Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, e de outras instituições, avaliaram 33 estudos observacionais, totalizando mais de 96 mil adultos com idades entre 18 e 91 anos.

Entre os mecanismos por trás desses benefícios, os especialistas apontam mudanças fisiológicas e psicológicas. A atividade física aumenta os níveis de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, conhecidos por melhorar o humor, e reduz os índices de cortisol, o hormônio do estresse. “Além disso, a prática regular de exercícios pode melhorar a qualidade do sono, e dormir bem ajuda a restaurar o equilíbrio emocional e a capacidade de lidar com o estresse”, explica Kanomata.

Exercitar-se regularmente ainda pode aumentar a autoestima ao proporcionar uma sensação de conquista e bem-estar e promover a interação social, que é um fator protetor contra a depressão.

“A abordagem de passos diários tem o potencial de melhorar a comunicação, a adesão, o feedback, a prescrição e o automonitoramento em relação aos níveis de atividade física. Portanto, estabelecer metas para o número de etapas diárias pode ser uma estratégia de saúde pública promissora e inclusiva para prevenir a depressão”, observa o especialista.

Associação entre atividade física e menos sintomas depressivos é conhecida pela medicina Reprodução: Gabriel Jabur/Agência Brasília

Mas é possível começar aos poucos: segundo os autores, sair do sedentarismo já é um passo importante para evitar a depressão. Mesmo pequenas quantidades podem ser relevantes, principalmente para aqueles com limitações no dia a dia.

Vale lembrar que outras atividades, como as aeróbicas, de força e as práticas mente-corpo, como tai chi chuan ou ioga, também são associadas com menos sintomas depressivos.

