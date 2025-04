Exercícios físicos só aos finais de semana podem reduzir risco cardiovascular e de câncer em até 30%

Em entrevista ao Jornal da Record News , na segunda-feira (21), a médica ortopedista Tania Szejnfeld Mann comentou os resultados de um estudo que indicam que praticar exercícios físicos apenas dois dias por semana pode trazer benefícios semelhantes aos de uma rotina regular de atividades. Segundo a pesquisa, os "guerreiros de final de semana", que se exercitam apenas nos dois dias de descanso, apresentaram uma redução de até 30% no risco cardiovascular e de alguns tipos de câncer.



A doutora Szejnfeld Mann destacou que, apesar da recomendação tradicional de exercícios diários , a atividade física esporádica ainda oferece benefícios significativos para a saúde.



No entanto, ela alertou sobre a importância de cuidados para evitar lesões , especialmente em atividades de alta intensidade, como corridas e musculação. A médica enfatizou ainda a necessidade de respeitar os limites do corpo.



Por fim, ela concluiu que, com uma prática regular e moderada, é possível melhorar a qualidade de vida e garantir longevidade, sem a necessidade de um compromisso diário com os exercícios.