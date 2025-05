Campanha nacional contra a gripe vacinou 1,5 milhão de pessoas em um único dia Dia D da vacinação ocorreu em todos os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste; meta é atingir 90% do público alvo Saúde|Do R7, em Brasília 20/05/2025 - 13h28 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h28 ) twitter

Dia D de vacinação ocorreu em 10 de maio Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Dia D da vacinação contra a gripe, realizado em 10 de maio, resultou na aplicação de 1,5 milhão de doses. Segundo o Ministério da Saúde, esse número é três vezes maior do que a média registrada em dias comuns.

A mobilização em parte do país integra o plano de ação para proteger a população de vírus respiratórios. O público alvo inclui crianças de até seis meses, gestantes e idosos.

Desde o início da campanha, o governo aplicou 21,2 milhões de doses no público prioritário. O objetivo é alcançar a cobertura de 90% dessa população.

Neste primeiro momento, a imunização está sendo destinada às regiões Sudeste, Centro- Oeste, Sul e Nordeste. Os estados com maior adesão à vacina foram Minas Gerais, com 279.108 doses, seguido por São Paulo (212.037) e Rio de Janeiro (135.981).

Já a região Norte receberá a imunização no segundo semestre, período que tem um aumento da transmissão do vírus devido ao clima.

Mortes por vírus respiratório

Segundo o Ministério da Saúde, até a 19ª semana epidemiológica (10 de maio), foram registradas no SUS 29.379 hospitalizações por vírus respiratórios, com 1.333 óbitos, sendo 69% causados por influenza A. Os vírus com maior circulação incluem o VSR (Vírus Sincicial Respiratório), a influenza A e o rinovírus.

No primeiro momento, a vacina contra a gripe era destinada apenas ao público-alvo. No entanto, alguns estados já ampliaram a imunização para toda a população. No Distrito Federal, a aplicação das doses em adultos e crianças com mais de 6 meses de idade começou nesta segunda-feira (19).

