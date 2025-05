DF amplia vacinação contra gripe para todos os públicos a partir de segunda São 300 mil doses disponíveis para pessoas a partir de seis meses de idade Brasília|Do R7 14/05/2025 - 19h40 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campanha original era apenas para grupos prioritários Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo

O GDF (Governo do DF) vai ampliar a vacinação de gripe para toda a população que tenha a partir de seis meses de idade na segunda-feira (19). A campanha de vacinação original era voltada apenas para grupos prioritários e começou em 25 de março. Segundo a SES (Secretaria de Saúde) , o estoque disponível é de 300 mil doses.

Até a última terça-feira (13), 272 mil doses da vacina foram aplicadas no público-alvo. O objetivo da ampliação é aumentar o número de imunizados, reduzir complicações, internações e mortes associadas às infecções respiratórias causadas pelo vírus da influenza.

O subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos, afirma que a estratégia de liberar a vacinação depois dos grupos prioritários é comum. “Hoje o DF tem um quantitativo de doses, dado a oferta para o público prioritário e não havendo mais essa procura tão intensa, e considerando o momento de sazonalidade dos vírus respiratórios, é importante intensificar a ação de vacinação contra a gripe”, declara.

A vacina oferece proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B e é atualizada todos os anos. Ela pode ser aplicada simultaneamente a outros imunizantes do calendário básico de imunização. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento e, se possível, a caderneta de vacinação.

‌



As vacinas estarão disponíveis nas salas de vacinas das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do DF. A lista completa de locais pode ser consultada no site da secretaria.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp