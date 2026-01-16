Cirurgiões da China realizam transplante de coração inédito com pequeno corte Segundo médicos, nova técnica reduz dor, riscos e tempo de recuperação; pouco tempo após o procedimento, a paciente de 53 anos já conseguia andar

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cirurgiões da China realizaram um transplante de coração inédito no mundo. Normalmente, esse tipo de cirurgia exige a abertura total do peito e a quebra do osso do tórax. Mas, desta vez, os cirurgiões usaram um pequeno corte de apenas oito centímetros, sem quebrar ossos.

O procedimento foi realizado em uma paciente de 53 anos com uma doença grave no coração. Segundo os médicos, a nova técnica reduz a dor, os riscos e o tempo de recuperação. Pouco tempo após a cirurgia, a paciente já comia sozinha e conseguia andar.

Search Box Busque no R7 China Record

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!