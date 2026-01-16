Cirurgiões da China realizam transplante de coração inédito com pequeno corte
Segundo médicos, nova técnica reduz dor, riscos e tempo de recuperação; pouco tempo após o procedimento, a paciente de 53 anos já conseguia andar
Cirurgiões da China realizaram um transplante de coração inédito no mundo. Normalmente, esse tipo de cirurgia exige a abertura total do peito e a quebra do osso do tórax. Mas, desta vez, os cirurgiões usaram um pequeno corte de apenas oito centímetros, sem quebrar ossos.
O procedimento foi realizado em uma paciente de 53 anos com uma doença grave no coração. Segundo os médicos, a nova técnica reduz a dor, os riscos e o tempo de recuperação. Pouco tempo após a cirurgia, a paciente já comia sozinha e conseguia andar.
