Como mudanças no estilo de vida podem prevenir até 40% dos casos de demência Pressão alta, obesidade, sedentarismo, diabetes, tabagismo, consumo excessivo de álcool e pouco contato social são fatores de risco para o declínio cognitivo

Casos de demência aumentam em todo o mundo

Uma mulher de 65 anos busca repetidamente ajuda médica devido à memória, que está falhando. Primeiramente, é informada de que não há motivo para preocupação; um ano depois, de que é “apenas envelhecimento normal”. Até que, finalmente, a verdade se revela: “É Alzheimer. Não há cura".

Cenários como esse são muito comuns.

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A demência continua amplamente subdiagnosticada, mesmo em países de alta renda, como o Canadá, onde a taxa de casos não detectados supera os 60%.

A crença de que o déficit cognitivo é normal em pessoas idosas e a falta de conhecimento sobre os sintomas da demência e os critérios de diagnóstico entre os médicos foram identificados como os principais culpados por casos perdidos e diagnósticos tardios.

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Perdas de memória relacionadas à idade não devem ser consideradas apenas parte do envelhecimento normal.

Esquecer ocasionalmente onde estacionamos o carro ou deixamos nossas chaves pode acontecer com todos, mas, quando essas situações se tornam frequentes, é importante buscar orientação médica.

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Embora muitas pessoas que experimentam mudanças leves em sua capacidade de pensar e lembrar informações não desenvolvam demência, em outros casos essas declinações constituem um sinal de alerta precoce.

Pesquisas mostram que pessoas com mudanças leves na cognição têm um risco maior de desenvolver demência mais tarde na vida.

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Na verdade, foi demonstrado que o processo da doença (mudanças na estrutura e no metabolismo do cérebro) começa décadas antes do aparecimento de sintomas como a perda de memória.

Além disso, está cada vez mais reconhecido na comunidade científica que as intervenções que visam retardar ou prevenir o desenvolvimento da doença são mais eficazes quando iniciadas precocemente no curso da doença.

Apesar disso, protocolos para detecção precoce não são padronizados na comunidade médica, em parte porque ainda existem lacunas significativas em nossa compreensão da demência.

Em uma pesquisa realizada por Stefanie Tremblay, candidata a PhD em física médica na Universidade Concordia, no Canadá, métodos avançados de ressonância magnética cerebral foram usados para caracterizar a saúde cerebral em adultos mais velhos com alto risco de desenvolver demência.

O objetivo foi identificar novos biomarcadores de patologia precoce, o que poderia levar a métodos de detecção aprimorados no futuro.

O número de idosos no Canadá está aumentando. A demência está fortemente associada ao envelhecimento, portanto, o número de canadenses diagnosticados com demência, incluindo o Alzheimer, deverá aumentar consideravelmente nas próximas décadas, atingindo uma estimativa de 1,7 milhão de canadenses até 2050. Isso é mais do que a população da província canadense de Manitoba!

Esse aumento projetado porá uma pressão enorme nos já sobrecarregados sistemas de saúde se nenhuma ação significativa for tomada para reverter a tendência. Isso significa que estratégias eficazes de prevenção são agora mais urgentes do que nunca.

Notícias recentes sobre novos medicamentos promissores para tratar a doença de Alzheimer também destacam a necessidade de detecção precoce.

Ensaios clínicos mostraram que esses medicamentos são mais eficazes em retardar o declínio cognitivo quando administrados precocemente no curso da doença.

Embora essas novas opções de tratamento representem avanços para o campo do Alzheimer, mais pesquisas são necessárias.

Essas novas terapias atuam apenas em um processo da doença — reduzindo os níveis de amiloide, uma substância considerada tóxica para os neurônios — e, portanto, podem retardar o declínio cognitivo somente em um subconjunto estreito de pacientes.

Uma caracterização adequada de outros processos, de maneira personalizada, é necessária para combinar esses tratamentos com outras estratégias.

Isso sem mencionar o aumento significativo em recursos financeiros e humanos que serão necessários para fornecer esses novos tratamentos, o que poderia dificultar o acesso a eles, especialmente em países de baixa e média renda, onde os casos de demência estão aumentando mais.

Por outro lado, as mudanças no estilo de vida têm se mostrado eficientes em reduzir o risco de desenvolvimento de demência, com custos mínimos e sem efeitos colaterais.

Ao tornar-se a avaliação do risco de demência parte das consultas médicas de rotina para idosos, aqueles que estão em risco maior podem ser identificados e aconselhados sobre como manter a saúde cerebral e a cognição.

Pessoas em risco provavelmente precisam dessas intervenções mais do que nunca (potencialmente uma combinação de intervenções farmacêuticas e de estilo de vida), mas qualquer um pode se beneficiar ao adotar hábitos saudáveis de vida, que são conhecidos por proteger não apenas o cérebro, mas também o coração e outros órgãos.

De acordo com um relatório influente, publicado no Lancet em 2020, 40% dos casos de demência podem ser atribuídos a 12 fatores de risco modificáveis.

Entre eles estão pressão alta, obesidade, inatividade física, diabetes, tabagismo, consumo excessivo de álcool e pouco contato social.

Isso significa que, ao adotar hábitos de vida positivos, teoricamente poderíamos prevenir cerca de 40% das demências, de acordo com o relatório.

Embora não haja garantia de evitar o declínio cognitivo, as pessoas podem reduzir significativamente o risco de demência ao aumentar os níveis de atividade física, garantir que estejam mentalmente ativas, expandir o contato social, evitar o tabagismo e limitar o consumo de álcool.

Algumas evidências também sugerem que uma dieta mediterrânea, que enfatiza o consumo elevado de vegetais (especialmente folhas verdes) e reduz a ingestão de gorduras saturadas e carne, também é benéfica para a saúde cerebral.

Em resumo, quando as pessoas se encorajam a ser fisicamente, mentalmente e socialmente ativas, um número significativo de casos de demência pode ser evitado.

Ao mesmo tempo, o foco de mudanças de políticas poderia ser a abordagem das desigualdades sociais, que elevam a ocorrência de vários fatores de risco e a prevalência de demência em minorias étnicas e populações vulneráveis.

Apesar de possuir um sistema de saúde universal, o Canadá ainda tem desigualdades de saúde. Entre as pessoas em maior risco de condições de saúde estão aquelas com status socioeconômico mais baixo, com deficiências, povos indígenas, pessoas racializadas, imigrantes, minorias étnicas e indivíduos LGBTQ2S.

Mudanças de políticas poderiam abordar essas desigualdades, não apenas promovendo estilos de vida saudáveis, mas também tomando medidas para melhorar as circunstâncias em que as pessoas dessas comunidades vivem.

Exemplos incluem melhorar o acesso a centros esportivos ou clínicas de prevenção para pessoas com menor renda e projetar cidades que sejam propícias a estilos de vida ativos.

Governos precisam avaliar e abordar as barreiras que impedem as pessoas de grupos específicos de adotar hábitos saudáveis de vida.

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