Estratégia falhou quando se usa o fumacê, diz secretária da Vigilância Sanitária sobre combate à dengue

Brasil registrou mais de 2,3 milhões de casos Brasil registrou mais de 2,3 milhões de casos (Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília)

A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, afirmou que o uso do fumacê, ação que pulveriza inseticidas para controle do mosquito Aedes aegypti, significa que a estratégia de combate à dengue apresenta falhas. "Quando nós usamos o fumacê, aquele mais conhecido das pessoas, quer dizer que toda a estratégia já falhou porque a gente está combatendo o mosquito adulto. É muito difícil combater o mosquito adulto, temos que focar nossa estratégia no larvicida, em não deixar o mosquito nascer", ressalta.

A fala ocorreu durante entrevista que atualizou os números da dengue no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil alcançou a marca de 831 mortes pela doença e 2.321.050 casos prováveis da doença entre o começo do ano e o último sábado (24).

A situação de emergência em saúde pública devido à dengue foi decretada no Distrito Federal e em dez estados: Acre, Amapá, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

São 407 municípios que decretaram emergência. Minas Gerais (199), São Paulo (66) e Santa Catarina (41) lideram o ranking das cidades com mais publicações.

Vacinas

A vacina está disponível para a faixa etária entre 10 e 14 anos. Diante da baixa procura e do risco de as doses vencerem, o Ministério da Saúde vai ampliar as áreas de imunização, que antes eram selecionadas apenas para cidades com altas transmissões. A partir de agora, a distribuição será feita em mais 154 municípios de seis estados.

Confira a lista das novas regiões

- Espírito Santo - região central;

- Minas Gerais - Betim, Uberaba, Uberlândia e Araguari;

- Pernambuco - Recife;

- Paraná: Apucarana;

- Santa Catarina: Grande Florianópolis;

- São Paulo: Aquífero Guarani, região metropolitana de Campinas, São José do Rio Preto e São Paulo.