Governo anuncia mutirão nacional para reduzir filas de cirurgias a partir de março Ação faz parte do Programa Nacional para a Redução de Filas de Cirurgias, lançado em 2023 Saúde|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 18/02/2025 - 08h28 (Atualizado em 18/02/2025 - 08h37 )

Governo anuncia mutirão nacional

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou que o governo federal realizará, a partir de março, um mutirão nacional para reduzir as filas de cirurgias no SUS (Sistema Único de Saúde). A iniciativa visa acelerar o atendimento e ampliar o acesso a procedimentos em todo o país.

“Em 2024, foram realizadas 14 milhões de cirurgias eletivas, o maior número da história do SUS. Ainda há muito a fazer. A partir de março, realizaremos o Mutirão Nacional para Redução das Filas”, declarou a ministra em suas redes sociais.

A ação faz parte do Programa Nacional para a Redução de Filas de Cirurgias, lançado em 2023 e agora incorporado ao Pmae (Programa Mais Acesso a Especialistas), que busca agilizar consultas, exames e procedimentos cirúrgicos no SUS.

A ministra destacou que a espera por cirurgias é um problema antigo, agravado pela pandemia de Covid-19. “Este é um desafio de décadas. Por isso, lançamos o Programa Nacional para a Redução de Filas de Cirurgias, ao lado dos governadores. Nosso objetivo é reduzir o tempo de espera, que varia entre os estados e entre diferentes especialidades”, explicou.

‌



Como funcionará o mutirão?

Para participar da iniciativa, estados e municípios precisam aderir e enviar suas programações de cirurgias, acompanhadas de resoluções aprovadas na CIB (Comissão Intergestores Bipartite) de cada estado.

As solicitações serão analisadas pela Saes (Secretaria de Atenção Especializada à Saúde), que avaliará critérios técnicos e demandas apresentadas antes de liberar os recursos.

‌



O financiamento será proporcional à população de cada estado e do Distrito Federal, com base nos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do TCU (Tribunal de Contas da União). Além disso, será realizado um monitoramento quadrimestral para garantir a execução eficiente do orçamento e ajustar estratégias conforme necessário.

O mutirão faz parte do Mais Acesso a Especialistas, programa que busca desburocratizar e agilizar o atendimento em consultas, exames e cirurgias especializadas. O foco é garantir que o paciente tenha acesso rápido aos serviços, com encaminhamento feito diretamente pelas equipes de atenção primária, como as Equipes de Saúde da Família.

‌



O programa adota um modelo de remuneração baseado no cuidado integral do paciente e prevê um investimento de R$ 2,4 bilhões em especialidades como oncologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia.

Até o momento, o Mais Acesso a Especialistas já conta com 100% de adesão dos estados e do Distrito Federal, além de 97,9% dos municípios. No total, 136 planos de ação regionais foram enviados, abrangendo 167,9 milhões de brasileiros.

Com essa iniciativa, o governo busca garantir que menos pacientes aguardem por procedimentos essenciais e que o sistema de saúde público funcione de maneira mais ágil e eficiente.