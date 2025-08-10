Novos transplantes de Faustão reacendem debate sobre desafios do setor no Brasil
Coordenadora do Ministério da Saúde cita obstáculos e avanços do programa público de transplantes
O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, passou na semana passada por mais dois transplantes de órgãos: um de fígado e a substituição de um rim — totalizando quatro procedimentos desde 2023.
A situação do apresentador atrai a atenção para o sistema nacional de transplantes. O Brasil mantém o maior programa público do mundo na área, financiado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que garante a realização de cerca de 86% dos transplantes de órgãos no país.
De janeiro a 8 de agosto deste ano, o SUS realizou 3.860 transplantes de rim, 1.528 de fígado, 250 de coração, 65 de pâncreas/rim, 64 de pulmão e 17 de pâncreas.
Para a coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, doutora Patrícia Freire, a maior procura por rins e fígados acompanha uma tendência global.
“A população brasileira envelheceu. Há mais casos de hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e alcoolismo, cujas sequelas muitas vezes levam à necessidade de transplante”, explica.
Ela destaca que a ordem de prioridade segue critérios técnicos, variando conforme a urgência clínica.
“Se uma pessoa perde o acesso à hemodiálise, precisa do transplante o mais rápido possível. O mesmo vale para quem sofre um infarto agudo. Não é uma questão de escolha, mas de necessidade imediata”, constata.
Escassez de doadores é obstáculo
Entre os principais obstáculos do setor, Patrícia cita a escassez de doadores e as diferenças regionais nas taxas de doação. A logística também é um desafio, uma vez que o tempo de viabilidade do órgão varia.
“O rim pode aguardar até 48 horas, mas tentamos realizar o transplante em até 24. Já o coração só tem quatro horas. Isso exige transporte rápido e integrado, o que nem sempre é simples em um país de dimensões continentais”, observa.
A coordenadora reforça que o SUS financia integralmente todo o processo.
“Todas as etapas, desde a preparação até a cirurgia, são custeadas pelo SUS. Qualquer brasileiro que precisar pode contar com o sistema, que dá conta da demanda. A questão não é o dinheiro”, conclui.
O caso de Faustão
O apresentador Fausto Silva está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o fim de maio, tratando uma infecção bacteriana grave, que evoluiu para sepse, comprometendo múltiplos órgãos.
Segundo boletim médico, a recuperação exige monitoramento intensivo, controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional, além de cuidados especializados. O quadro é resultado de uma batalha de dois anos contra problemas de saúde.
