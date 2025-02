‘Ano com muitas soluções’, diz presidente da Câmara Legislativa do DF sobre 2025 Pauta prioritária do ano é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial; Celina Leão participou da abertura dos trabalhos

Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 16h48 (Atualizado em 04/02/2025 - 18h50 )

