Saiba o que fazer ao sentir os primeiros sintomas de dengue

As ações coordenadas pelo Ministério, em parceria com os estados e municípios - além da mobilização da população - já demonstra resultados: neste ano houve uma queda de aproximadamente 77% no número de casos suspeitos em relação ao mesmo período de 2024. Porém, a dengue ainda preocupa e pode até mesmo ser fatal. Para evitar o agravamento da doença, o Ministério da Saúde recomenda tomar bastante água, não tomar remédio por conta própria e procurar uma Unidade de Saúde logo nos primeiros sintomas da doença.

Os primeiros sinais são: febre alta, dor de cabeça e/ou atrás do olhos, dor no corpo e/ou muscular, manchas vermelhas no corpo, enjoo e moleza. E fique atento! Dor intensa na barriga, vômitos persistentes, tontura ou sensação de desmaio e sangramento na gengiva, nariz ou fezes, são sinais de alarme para dengue grave, se notar qualquer um desses sintomas a qualquer momento após o aparecimento dos primeiros sintomas é necessário buscar atendimento em uma Unidade de Saúde o mais rápido possível.

Se pode ser dengue, pode ser grave. Para mais informações, consulte o material disponibilizado pelo Ministério da Saúde.