Solidariedade na veia: veja a urgência de pacientes que precisam de doação de sangue

Com estoques baixos, hemocentros do país enfrentam desafios constantes em seus bancos de sangue

Saúde|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília

  • Hemocentros enfrentam baixa nos estoques de sangue, com vários tipos sanguíneos em níveis críticos.
  • Priscila de Oliveira teve uma experiência de vida e morte que a levou a dependência de doações de sangue após contrair tuberculose.
  • Campanhas de doação de sangue foram fundamentais para a recuperação de Priscila e de outros pacientes que necessitaram de transfusões.
  • A alerta sobre a importância da doação de sangue é necessário, especialmente em períodos de feriados e festas, quando as doações diminuem.

Hemocentro de Brasília tem nível crítico para sangue tipo AB-
Hemocentro de Brasília tem nível crítico de sangue do tipo AB- Mike Sena/Ministério da Saúde/Arquivo

O banco de sangue da Fundação Hemocentro de Brasília divulgou alerta para este mês.

Segundo a instituição, o tipo AB- encontra-se em nível crítico; O+, O-, B-, A+ e A- apresentam baixo estoque e somente B+ e AB+ estão em situação regular.

A média diária de 121 doações representa queda de 33% em relação ao necessário para manter a estabilidade, sendo o menor índice de 2025.

Durante 64 dias de internação — a maior parte na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) — em 2019, a publicitária e designer Priscila de Oliveira, 28, viveu uma experiência inesperada.


Saudável, na época com 22 anos, viajou para um intercâmbio na Irlanda. O que deveria ser um período produtivo de estudos terminou com hospitalização imediata após o desembarque.

“Eu estava com a capacidade respiratória de 30%. Cheguei ao hospital já bem febril, o pessoal viu que a minha saturação estava bem baixa. Começaram a fazer vários exames e não sabiam ainda o que eu tinha. Mas eu já fui direto para UTI. Após a primeira parada respiratória, entrei em coma induzido”, lembra.


Priscila contraiu tuberculose — possivelmente no Brasil, agravada durante a estadia em clima abaixo de zero — e permaneceu cerca de um mês em coma.

Com o pulmão comprometido, precisou recorrer à ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), máquina que substitui funções cardíacas e pulmonares, permitindo a recuperação do órgão. O recurso também foi utilizado no tratamento do ator Paulo Gustavo, que morreu em 2021, vítima de Covid-19.


O procedimento demanda grande volume de sangue, e a família da jovem organizou campanhas de doação para atender à necessidade de transfusões.

“Era a última alternativa que tinha para o meu caso, porque, de fato, eles já tinham tentado de tudo para o meu pulmão reagir e ele não estava reagindo. Minha família, minha igreja, meus amigos fizeram toda uma ação para pedir para o pessoal doar sangue para mim. Eu não lembro a quantidade exata de pessoas que doaram, mas foi muita gente. Na época, foi uma das maiores doações”, conta.

Recuperada, Priscila não esconde a gratidão e busca retribuir.

“Eu realmente sou muito grata. Precisei ainda passar por esse período de recuperação para voltar a doar sangue também. Mas é algo que eu e minha família valorizamos muito, por toda essa experiência que a gente passou”, acrescenta.

Necessidade de transfusão

A oncologista e hematologista do Hospital Sírio-Libanês Patricia Eiko explica que a transfusão ocorre em quadros de anemia severa ou baixa contagem de plaquetas.

“Pacientes oncológicos e hematológicos têm grande demanda de transfusões. Pacientes submetidos a cirurgia para retirada de tumor podem precisar de transfusão para repor o sangue perdido no procedimento”, afirma.

Esse foi o caso do pai da empreendedora Míriam Cavalcante, Ailton Cabral, diagnosticado com câncer de próstata aos 68 anos.

Após cirurgia em um hospital particular de Brasília, ele perdeu muito sangue e necessitou de transfusão total. Foram utilizadas 120 bolsas do tipo O+, compatível com o dele.

“A gente fez um mutirão de várias pessoas da família, conhecidos, pedindo doações. Ele tem 80 anos atualmente, já teve outros problemas de saúde e tudo, mas em relação à transfusão de sangue, na época, foi o que trouxe para ele essa sobrevida”, relata, emocionada.

bolsa de sangue-doação de sangue-sangue
Onde e como posso doar sangue? O sangue pode ser doado nos hemocentros.  O Ministério da Saúde possui uma lista dos hemocentros divididos por regiões e estados. Clique aqui e veja a lista. Nesses locais, é possível verificar se você atende a todos os requisitos para a doação, ou se há impedimentos temporários ou definitivos para tal.
Qual a idade exigida para a doação de sangue? O Ministério da Saúde estabelece que os doadores tenham entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam apresentar o consentimento formal do responsável, autorizando a doação de sangue. A primeira doação deve ser feita até os 60 anos de idade, e pessoas entre os 60 e 69 só poderão realizar a doação se já a tiverem feito antes de completar os 60 anos.
Qual o peso mínimo que uma pessoa deve ter para doar sangue? De acordo com o Ministério da Saúde, a pessoa deve ter, pelo menos, 50 kg. A Fundação Pró-Sangue explica: o volume de sangue total a ser coletado é diretamente relacionado ao peso do doador, sendo, no máximo, 9 ml/kg para homens e 8ml/kg para mulheres, no total mínimo de 400 ml de sangue, conforme a quantidade de anticoagulantes presentes na bolsa. Assim, pessoas com peso abaixo de 50 kg não conseguiriam doar a quantidade mínima estabelecida.
bolsa de sangue-doação de sangue-sangue
Qual o intervalo para doação de sangue? Para os homens, o intervalo é de dois meses, podendo realizar a doação, no máximo, quatro vezes ao ano. Já para as mulheres, o intervalo é de três meses, somando três doações anuais.
Quais condições podem ser beneficiadas com a doação e quantas pessoas? André Larrubia, gerente-executivo do banco de sangue da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, afirma que pacientes em diversas condições são beneficiados com a doação de sangue. Segundo Larrubia, as transfusões costumam ocorrer em pacientes com doenças oncológicas e hematológicas (como leucemia, talassemia, anemia falciforme), cirurgias de grande porte, pacientes que realizam hemodiálise, recém-nascidos prematuros, entre outros.   Cada bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas.
bolsa-sangue-doação
Quais vacinas impedem a doação temporariamente e por quanto tempo? Vacinas compostas de vírus ou bactérias vivos e atenuados (ex.: sarampo, poliomielite oral, febre amarela) devem ter um intervalo de três a quatro semanas para a doação. Já as vacinas compostas de vírus ou bactérias mortas, toxóides ou recombinantes (ex.: tétano, poliomielite salk etc.) precisam de um intervalo mínimo de 48 horas, contanto que o candidato não apresente nenhuma reação decorrente da vacinação. A vacinação antirrábica após exposição animal exige período mínimo de um ano para a doação de sangue.
Quais condições impedem definitivamente uma pessoa de doar sangue? Pessoas com piercings em cavidade oral ou região genital; quem teve hepatite após os 11 anos; pessoas que usam drogas ilícitas injetáveis; malária; e pessoas que apresentem exames que comprovem doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatites B e C, Aids (vírus HIV), doenças associadas ao vírus HTLV I e II e doença de Chagas.
sangue-doação-bolsa de sangue
sangue-doação-bolsa de sangue
Como é armazenado o sangue doado? As bolsas de sangue são divididas entre glóbulos vermelhos, plaquetas e plasma. Os glóbulos vermelhos são armazenados em geladeira, à temperatura entre 2ºC e 6ºC. As plaquetas são conservadas em temperatura ambiente entre 20ºC e 24ºC. Já o plasma é congelado em uma temperatura de 18ºC negativos.
Como é o pós-doação? O gerente-executivo do Banco de Sangue da BP afirma que, após a doação, não costumam ocorrer desconfortos nem intercorrências. No final, o candidato recebe um lanche, que é feito no local. É recomendado que o doador beba bastante água, não faça esforço com o braço que foi utilizado para a doação, evite esforço físico, fumar e ingerir bebidas alcoólicas por 12 horas. Ele ressalta que, caso o doador apresente qualquer alteração após deixar o banco de sangue, é recomendado que retorne ou entre em contato por telefone e relate a queixa.
Quais as principais dificuldades hoje enfrentadas pelos hemocentros? Larrubia afirma que a maior dificuldade, atualmente, é manter os estoques de sangue nas quantidades ideais. Períodos de férias, inverno e períodos de chuva são as épocas em que os bancos costumam ter queda nas reservas sanguíneas.

A operação teve êxito, assim como a transfusão. Mais tarde, devido a sequelas, Ailton precisou de outras duas ou três, também bem-sucedidas.

Com a experiência, toda a família, incluindo os mais jovens, adotou o hábito da doação.

“Quando meu filho ficou sabendo da história do avô e teve possibilidade, a partir dos 16 anos, ele se tornou doador. Eu sou doadora de sangue também. Então, a gente tem esse cuidado. Principalmente por a gente ter o sangue O+, que tem mais utilização”, ressalta.

Cenário no Brasil

Patricia explica a classificação do sistema sanguíneo humano: ABO e fator Rh. Segundo ela, os tipos mais requisitados são os da família O, tanto negativo quanto positivo, por serem universais.

“O AB negativo é o tipo sanguíneo mais raro entre os oito principais, porém, sua demanda específica é baixa, já que o tipo AB é receptor universal, podendo receber sangue O, A, B e AB que tenham o Rh compatível”, explica.

De acordo com a médica, os hemocentros enfrentam dificuldades, sobretudo em períodos de feriados, férias e festas, quando há queda nas doações.

“Apesar de a porcentagem dos brasileiros que doam estar dentro do estimado adequado pela OMS (entre 1 e 3% da população), ainda é insuficiente devido à periodicidade com que as pessoas fazem as doações. Acredito que ainda precisamos trabalhar para maior conscientização sobre a importância da doação”, comenta Patricia.

Outro ponto citado pela especialista é a desinformação sobre o tema. Ela ressalta que a coleta é segura: retira-se cerca de 450 ml, quantidade reposta rapidamente pelo organismo.

“A ideia de que deixa a pessoa fraca, que causa danos ao organismo. É um procedimento seguro, onde os profissionais do hemocentro avaliam se o doador preenche os requisitos. Atualmente, os hemocentros passam por rigorosos critérios de avaliação de qualidade e segurança e, felizmente, o risco de reações por incompatibilidade e infecções é extremamente baixo”, conclui.

Para doar, é necessário ter mais de 16 anos, pesar acima de 50 quilos, estar descansado, ter dormido ao menos seis horas na noite anterior e não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a coleta.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Qual é a situação atual dos estoques de sangue no Brasil?

 

Os hemocentros do Brasil enfrentam uma situação crítica, com o banco de sangue da Fundação Hemocentro de Brasília emitindo um alerta para agosto. O tipo sanguíneo AB- está em nível crítico, enquanto O+, O-, B-, A+ e A- estão com estoques baixos. Apenas B+ e AB+ apresentam nível regular. A média diária de doações é 33% menor do que o ideal para manter os estoques estáveis.

 

Qual é a história de Priscila de Oliveira em relação à doação de sangue?

 

Priscila de Oliveira, uma publicitária e designer, passou por uma grave situação de saúde em 2019, quando contraiu tuberculose durante um intercâmbio na Irlanda. Ela ficou internada por 64 dias, a maior parte na UTI, e precisou de transfusões de sangue devido ao comprometimento de seu pulmão. Sua família organizou campanhas de doação para suprir a alta demanda de sangue necessária para seu tratamento. Priscila expressa sua gratidão por aqueles que doaram sangue para salvá-la e agora se dedica a retribuir, planejando voltar a doar sangue.

 

Como a transfusão de sangue é utilizada em pacientes oncológicos?

 

A transfusão de sangue é frequentemente necessária em pacientes oncológicos e hematológicos que enfrentam anemia severa ou plaquetas muito baixas. A oncologista e hematologista Patricia Eiko explica que pacientes que passam por cirurgias, como a remoção de tumores, podem precisar de transfusões para repor o sangue perdido durante o procedimento.

 

Qual foi a experiência de Ailton Cabral com a doação de sangue?

 

Ailton Cabral, pai da empreendedora Míriam Cavalcante, foi diagnosticado com câncer de próstata e precisou de uma transfusão total após uma cirurgia, necessitando de 120 bolsas de sangue tipo O. A família organizou um mutirão de doações e, após a transfusão, Ailton conseguiu se recuperar. Desde então, a família se tornou doadora assídua, incentivando as novas gerações a também doarem sangue.

 

Quais são os tipos sanguíneos mais requisitados e a situação dos hemocentros?

 

O tipo sanguíneo mais requisitado é o O, tanto negativo quanto positivo, por ser considerado o doador universal. O AB negativo é o tipo mais raro, mas sua demanda específica é baixa. Os hemocentros brasileiros enfrentam dificuldades de estoque, especialmente em épocas de feriados e festas, e a médica Patricia Eiko ressalta a importância de aumentar a conscientização sobre a doação de sangue.

 

Quais são os mitos sobre a doação de sangue?

 

Um dos mitos comuns é que a doação de sangue deixa a pessoa fraca ou causa danos ao organismo. A hematologista Patricia Eiko esclarece que a doação é um procedimento seguro, onde são retirados cerca de 450ml de sangue, quantidade que é rapidamente reposta pelo organismo. Os hemocentros seguem rigorosos critérios de avaliação de qualidade e segurança, reduzindo o risco de reações adversas.

 

Quais são os requisitos para se tornar um doador de sangue?

 

Para doar sangue, é necessário ter mais de 16 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem descansado e não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação. É importante que o doador tenha dormido pelo menos seis horas na noite anterior.

 

