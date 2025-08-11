Logo R7.com
R7 Brasília

Em situação crítica, Hemocentro realiza ação após agosto registrar menor média de doações do ano

Fundação recebeu 121 doações diárias, uma baixa de 33% em relação ao ideal para manter os estoques estáveis

Brasília|Do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Fundação Hemocentro de Brasília realizará uma coleta externa em Taguatinga devido à baixa no estoque de sangue.
  • As doações em agosto atingiram média diária de 121, com queda de 33% em relação ao ideal de 180 bolsas.
  • O tipo sanguíneo AB- está em nível crítico, afetando pacientes que necessitam de transfusões.
  • Agendamentos para doação podem ser feitos online ou pelo telefone 160; a sede do Hemocentro também está aberta para doações.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Fundação enfrenta queda nas doações em agosto Pedro Ventura/Agência Brasília - Arquivo

A Fundação Hemocentro de Brasília promoverá uma coleta externa em Taguatinga, no Distrito Federal, nesta quinta-feira (14), devido ao baixo estoque de sangue no mês de agosto.

Neste mês, a fundação tem recebido uma média diária de 121 doações, o que representa uma queda de 33% em relação ao ideal de 180 bolsas diárias necessárias para manter os estoques estáveis.

Segundo a fundação, esse já é o menor índice de doações em 2025 e está relacionado à baixa umidade e ao aumento de doenças respiratórias típicas da estação seca na capital federal.

Leia mais

Veja como estão os estoques da fundação

De acordo com o Hemocentro, o tipo sanguíneo AB- está em nível crítico. Os tipos O+, B- e A+ estão com estoques baixos; O-, B+ e A- em nível regular; e apenas o AB+ apresenta quantidade adequada.


“A queda no número de doações coloca em risco pacientes que dependem de transfusão diariamente, como pessoas em tratamento de câncer, vítimas de acidentes e pacientes com doenças crônicas. Precisamos da colaboração de todos para reverter esse quadro”, alerta a gerente de Captação de Doadores do Hemocentro, Kelly Barbi.

Para participar da ação é preciso realizar agendamento

A coleta externa será no Assaí Atacadista, em frente ao Taguatinga Shopping. As vagas para agendamento já estão disponíveis no site Agenda DF.


Quem não puder participar da ação pode fazer a doação na sede do Hemocentro, em Brasília. O atendimento é de segunda a sábado, das 7h15 às 18h, exceto em feriados.

Além do site, o agendamento pode ser feito pelo telefone 160 (opção 2). Também é possível fazer a doação por encaixe, conforme a capacidade diária de atendimento.


Para doar, é preciso:

  • Ter entre 16 e 69 anos
  • Pesar mais de 51 kg
  • Estar saudável
  • Estar em boas condições de saúde✅ Apresentar documento oficial com foto (Menores de 18 anos precisam de autorização do responsável)

Dicas para doar no clima seco:

  • 💦 Beba bastante água antes e depois da doação
  • 🍉 Alimente-se bem, evitando alimentos gordurosos
  • 😴 Descanse bem na noite anterior

