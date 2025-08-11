Em situação crítica, Hemocentro realiza ação após agosto registrar menor média de doações do ano
Fundação recebeu 121 doações diárias, uma baixa de 33% em relação ao ideal para manter os estoques estáveis
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A Fundação Hemocentro de Brasília promoverá uma coleta externa em Taguatinga, no Distrito Federal, nesta quinta-feira (14), devido ao baixo estoque de sangue no mês de agosto.
Neste mês, a fundação tem recebido uma média diária de 121 doações, o que representa uma queda de 33% em relação ao ideal de 180 bolsas diárias necessárias para manter os estoques estáveis.
Segundo a fundação, esse já é o menor índice de doações em 2025 e está relacionado à baixa umidade e ao aumento de doenças respiratórias típicas da estação seca na capital federal.
Leia mais
Veja como estão os estoques da fundação
De acordo com o Hemocentro, o tipo sanguíneo AB- está em nível crítico. Os tipos O+, B- e A+ estão com estoques baixos; O-, B+ e A- em nível regular; e apenas o AB+ apresenta quantidade adequada.
“A queda no número de doações coloca em risco pacientes que dependem de transfusão diariamente, como pessoas em tratamento de câncer, vítimas de acidentes e pacientes com doenças crônicas. Precisamos da colaboração de todos para reverter esse quadro”, alerta a gerente de Captação de Doadores do Hemocentro, Kelly Barbi.
Para participar da ação é preciso realizar agendamento
A coleta externa será no Assaí Atacadista, em frente ao Taguatinga Shopping. As vagas para agendamento já estão disponíveis no site Agenda DF.
Quem não puder participar da ação pode fazer a doação na sede do Hemocentro, em Brasília. O atendimento é de segunda a sábado, das 7h15 às 18h, exceto em feriados.
Além do site, o agendamento pode ser feito pelo telefone 160 (opção 2). Também é possível fazer a doação por encaixe, conforme a capacidade diária de atendimento.
Para doar, é preciso:
- Ter entre 16 e 69 anos
- Pesar mais de 51 kg
- Estar saudável
- Estar em boas condições de saúde✅ Apresentar documento oficial com foto (Menores de 18 anos precisam de autorização do responsável)
Dicas para doar no clima seco:
- 💦 Beba bastante água antes e depois da doação
- 🍉 Alimente-se bem, evitando alimentos gordurosos
- 😴 Descanse bem na noite anterior
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp