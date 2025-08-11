Em situação crítica, Hemocentro realiza ação após agosto registrar menor média de doações do ano Fundação recebeu 121 doações diárias, uma baixa de 33% em relação ao ideal para manter os estoques estáveis Brasília|Do R7, em Brasília 11/08/2025 - 15h54 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h54 ) twitter

Fundação enfrenta queda nas doações em agosto Pedro Ventura/Agência Brasília - Arquivo

A Fundação Hemocentro de Brasília promoverá uma coleta externa em Taguatinga, no Distrito Federal, nesta quinta-feira (14), devido ao baixo estoque de sangue no mês de agosto.

Neste mês, a fundação tem recebido uma média diária de 121 doações, o que representa uma queda de 33% em relação ao ideal de 180 bolsas diárias necessárias para manter os estoques estáveis.

Segundo a fundação, esse já é o menor índice de doações em 2025 e está relacionado à baixa umidade e ao aumento de doenças respiratórias típicas da estação seca na capital federal.

Veja como estão os estoques da fundação

De acordo com o Hemocentro, o tipo sanguíneo AB- está em nível crítico. Os tipos O+, B- e A+ estão com estoques baixos; O-, B+ e A- em nível regular; e apenas o AB+ apresenta quantidade adequada.

‌



“A queda no número de doações coloca em risco pacientes que dependem de transfusão diariamente, como pessoas em tratamento de câncer, vítimas de acidentes e pacientes com doenças crônicas. Precisamos da colaboração de todos para reverter esse quadro”, alerta a gerente de Captação de Doadores do Hemocentro, Kelly Barbi.

Para participar da ação é preciso realizar agendamento

A coleta externa será no Assaí Atacadista, em frente ao Taguatinga Shopping. As vagas para agendamento já estão disponíveis no site Agenda DF.

‌



Quem não puder participar da ação pode fazer a doação na sede do Hemocentro, em Brasília. O atendimento é de segunda a sábado, das 7h15 às 18h, exceto em feriados.

Além do site, o agendamento pode ser feito pelo telefone 160 (opção 2). Também é possível fazer a doação por encaixe, conforme a capacidade diária de atendimento.

‌



Para doar, é preciso:

Ter entre 16 e 69 anos

Pesar mais de 51 kg

Estar saudável

Estar em boas condições de saúde✅ Apresentar documento oficial com foto (Menores de 18 anos precisam de autorização do responsável)

Dicas para doar no clima seco:

💦 Beba bastante água antes e depois da doação

🍉 Alimente-se bem, evitando alimentos gordurosos

😴 Descanse bem na noite anterior

