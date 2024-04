Saúde |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Território Yanomami será primeira região do Brasil a receber remédio para tratamento de malária Tafenoquina será distribuída pelo SUS e ministrada em dose única; quantidade é suficiente para seis meses, diz ministério

Alto contraste

A+

A-

Foram 30.972 casos de malária no Yanomami Foram 30.972 casos de malária no Yanomami (Fernan do Frazão/ Agência Brasil - 09.02.23/Agência Brasil)

O território Yanomami em Roraima será a primeira região do Brasil a receber o medicamento Tafenoquina, para tratamento de malária. Serão enviados 8 mil remédios, de 150 mg, que serão ministrados em dose única. O Ministério da Saúde informou que o SUS (Sistema Único de Saúde) fará a distribuição e que o quantitativo é suficiente para atender toda a população local nos próximos seis meses.

Segundo a pasta, a tafenoquina será usada nos casos de infecção por Plasmodium vivax, tipo mais comum de malária no Brasil. O remédio reduz o tempo de tratamento, favorece a adesão e a cura da doença que afeta populações em situação de vulnerabilidade. O medicamento será disponibilizado para pacientes com mais de 16 anos, nos casos de infecção aguda.

Em 2023, o Yanomami notificou 30.972 casos de malária. O enfrentamento à doença tem sido tratado como prioridade pelo governo. O remédio será disponibilizado para todo o Brasil conforme a necessidade, informou o ministério.

“Estamos fortalecendo a inovação tecnológica no SUS, de forma que a ciência e a tecnologia respondam às necessidades da população. Esse é um medicamento com potencial de cura, ou seja, capaz de dar vida para as pessoas que estiveram por muito tempo negligenciadas e vulnerabilizadas”, afirmou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Gadelha.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro