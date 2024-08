Veja como identificar e prevenir o colesterol alto Condição agrava doenças cardiovasculares, como a hipertensão, e pode causar uma doença silenciosa chamada dislipidemia Saúde|Do R7 19/10/2022 - 13h58 (Atualizado em 08/08/2024 - 13h08 ) ‌



Hábitos como sedentarismo, tabagismo e alimentação desbalanceada estão ligados à condição

O colesterol alto é um dos principais fatores associados ao agravamento de doenças cardiovasculares, como hipertensão, insuficiência cardíaca, AVC (acidente vascular cerebral) e infarto agudo do miocárdio.

Só em 2019, quase 300 mil brasileiros foram vítimas de distúrbios de circulação e do coração, que são os que mais matam no Brasil e ao redor do mundo. Ainda assim, a dislipidemia é uma doença silenciosa e que requer atenção de pacientes e profissionais da saúde para ser identificada.

O colesterol é uma substância produzida pelo fígado e solúvel em gordura, o que faz com que seja transportado por lipoproteínas. Ele é essencial para a síntese de hormônios, vitamina D, ácidos biliares, reações imunológicas alérgicas ou anti-inflamatórias e é chamado de LDL (sigla em inglês para lipoproteína de baixa densidade), que é carregado para as células, e de HDL (lipoproteína de alta densidade), quando transportado para ser eliminado pelo organismo.

"O colesterol alto tem um papel fundamental na aterogênese, ou seja, existe uma deposição de gordura nas células da parede vascular", ressalta Caroline Reigada, médica especialista em medicina intensivista.

Em níveis elevados, o LDL forma placas de gordura que comprometem a saúde e a qualidade de vida. Por isso, ele é considerado o "colesterol ruim".

O risco principal está na obstrução e aneurisma de artérias (em que o vaso sanguíneo se dilata de forma anormal e pode se romper).

"A doença vai obstruindo as artérias e, às vezes, a pessoa só descobre que tinha colesterol alto quando tem um evento cardíaco", explica Marcella Garcez, médica nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

Causas

Assim como doenças como diabetes e hipertensão, a dislipidemia está frequentemente relacionada a hábitos como sedentarismo, tabagismo, alimentação não balanceada e uso de bebidas alcoólicas.

Frequentemente, a origem do colesterol alto é genética, e, nesse caso, a própria produção do colesterol pelo fígado ocorre de forma diferente daquela observada em pessoas que não têm essa predisposição hereditária.

Existem ainda outros fatores que podem desencadear a doença, principalmente ligados a lesões no fígado ou alterações no metabolismo de açúcares e gorduras, como:

• alimentação rica em gorduras e carboidratos;

• diabetes;

• distúrbios na tireoide;

• insuficiência renal;

• doenças das vias biliares;

• síndrome nefrótica, que causa a eliminação de proteínas na urina, fazendo com que o fígado produza mais lipoproteínas, enviadas ao sangue;

• excesso de corticoides, que afetam o metabolismo de açúcares e gorduras;

• alguns anticoncepcionais e certos tipos de terapia hormonal.

Segundo Caroline, os sintomas só se tornam visíveis quando o quadro já está muito acentuado. "Quando o paciente está com o LDL muito alto, pode ocorrer a formação de nódulos de gordura na pele (xantomas), nas pálpebras (xantelasmas), aumento do fígado e do baço e mesmo uma neuropatia — alteração dos nervos periféricos com sensação de queimação e formigamento de mãos e pés", resume.

Para a maioria dos casos, a identificação da doença passa pela realização de exames de sangue, pedidos pelo médico. Considera-se o diagnóstico quando os níveis de colesterol estão acima de 250 mg/dl; com o LDL que ultrapassa 160 mg/dl e o HDL abaixo de 30 mg/dl.

Opções de tratamento

A partir do diagnóstico, é preciso agir para diminuir o risco de complicações cardiovasculares. Embora a mudança de estilo de vida acompanhada da criação de hábitos mais saudáveis seja indicada, ela não pode operar milagres, afinal, apenas 30% da síntese do colesterol é influenciada por fatores como a alimentação e a prática de atividades físicas — o restante é produzido pelo próprio organismo.

"Quando você tem uma dislipidemia, que é a doença instalada, com níveis muito alterados, tem que tratar com medicamentos. Por outro lado, não adianta continuar comendo errado, porque aí vai precisar de doses maiores, com mais efeitos colaterais", destaca Marcella Garcez.

A medicação se faz necessária na maioria dos casos em que há predisposição genética, já que o fator hereditário interfere na produção do colesterol e se torna o principal responsável pelos altos níveis da substância.

Um dos medicamentos mais comuns utilizados para tratar e controlar a dislipidemia é o grupo das estatinas, que diminuem a síntese de LDL realizada pelo fígado. Alguns exemplos são a Sinvastatina, a Atorvastatina e a Lovastatina.

Formas de prevenir o colesterol alto:

• evitar fumar e consumir bebidas alcoólicas;

• procurar praticar cerca de 150 minutos de atividade física por semana;

• dar preferência a alimentos integrais;

• evitar o consumo de gordura de origem animal, alimentos com gorduras trans e alimentos fritos por imersão, mesmo que com óleo vegetal;

• diminuir o consumo de alimentos com açúcar refinado e farinha de trigo. Os carboidratos também podem ser convertidos em gordura, além de estimularem resposta inflamatória do corpo e afetarem as funções hepáticas; e

• buscar acompanhamento médico, principalmente em caso de histórico familiar de colesterol alto ou problemas cardiovasculares, para a realização de exames periódicos.

Para crianças com fatores de risco, como doença coronariana prematura, histórico familiar de hiperlipidemia grave, diabetes ou hipertensão, Caroline Reigada explica que é recomendado o exame do perfil lipídico em jejum uma vez entre 2 e 8 anos.

Para as crianças que não têm fatores de risco, a análise pode ser feita em jejum ou não, entre os 9 e 11 anos e mais uma vez dos 17 aos 21 anos. Para adultos, o acompanhamento deve ser realizado aos 20 anos e, então, a cada cinco anos.

