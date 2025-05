Veja como vai funcionar a Sala da Saúde durante emergências climáticas Grupo será responsável por organizar e coordenar medidas a serem tomadas nos casos de riscos sanitários decorrentes de eventos climáticos adversos Saúde|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 08/05/2025 - 08h13 (Atualizado em 08/05/2025 - 08h13 ) twitter

Entre os participantes da Sala, estão representantes da Fiocruz e do Conselho Nacional de Saúde Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo

O Ministério da Saúde publicou, no Diário Oficial da União desta quinta-feira (8), a portaria que cria a Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde.

O grupo será responsável por organizar e coordenar as medidas a serem tomadas nos casos de riscos sanitários decorrentes de eventos climáticos adversos.

Entre os participantes da Sala, estão representantes da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e do Conselho Nacional de Saúde. Veja a lista completa a seguir:

Dois representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, sendo:

Um do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador;



Um do Departamento de Emergências em Saúde Pública;

Um da Secretaria-Executiva;

Um da Secretaria de Atenção Primária à Saúde;

Um da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde;

Um da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde;

Um da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde;

Um da Secretaria de Informação e Saúde Digital;

Um da Secretaria de Saúde Indígena;

Um da Fundação Oswaldo Cruz — Fiocruz;

Um da Fundação Nacional de Saúde — Funasa;

Um do Conselho Nacional de Saúde — CNS;

Um do Conselho Nacional de Secretários de Saúde — CONASS; e

Um do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde — CONASEMS.

Exceções

O gerenciamento do grupo ficará a cargo do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Porém, a própria portaria indica algumas exceções. São elas:

‌



A emissão de decretos de emergência ou calamidade pública relacionados a desastres naturais em pelo menos 25% das Unidades Federativas e/ou 8% dos municípios brasileiros.



Aumento consecutivo por quatro semanas epidemiológicas de notificações de doenças acima da média do diagrama de controle, relacionadas ao evento climático em curso, conforme a avaliação de risco e as especificidades do cenário, garantindo a adaptabilidade das ações. São eles:

leptospirose;



arboviroses (dengue, chikungunya e Zika);



doenças respiratórias;



doenças de transmissão hídrica e alimentar;



doenças diarreicas agudas;



desnutrição; e



agravos de saúde mental



Registros de mudanças climáticas severas, como índices pluviométricos extremos, estiagens prolongadas ou temperaturas elevadas, identificados por órgãos oficiais como o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Agência Nacional das Águas (ANA), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Serviço Geológico do Brasil (SGB).



Diante desses cenários, o gerenciamento da Sala passará ao Departamento de Emergências em Saúde Pública, visando assegurar uma gestão coordenada da resposta à emergência em saúde pública, mantendo a coordenação do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador.

Objetivos

O texto também pontua os principais objetivos do novo grupo (veja a seguir):

Planejar, organizar, coordenar e monitorar as medidas preventivas e de resposta a serem empregadas em razão de eventos climáticos associados a riscos sanitários;



Propor protocolos e planos de contingência de prevenção e resposta rápida para as emergências climáticas;



Promover a articulação entre as Secretarias do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas;



Promover a articulação com gestores estaduais e municipais do SUS, órgãos e entidades do Poder Público e da sociedade civil;



Divulgar informações tempestivas aos entes federativos e à sociedade relativas à situação epidemiológica, assistencial, as medidas de resposta e de risco sanitário das áreas afetadas por eventos climáticos;



Propor ações educativas e de capacitação para os profissionais de saúde das áreas afetadas;



Propor, de forma justificada, o acionamento de equipes de saúde;



Encaminhar mensalmente à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde relatórios técnicos sobre a situação epidemiológica e as ações em curso; e



Propor ações de prevenção e mitigação de riscos sanitários, incluindo eventuais propostas de repasses de recursos financeiros aos entes federativos.



