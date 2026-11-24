Novembro Azul: saiba mais sobre a conscientização e prevenção do Câncer de Próstata Este é o tumor mais comum entre homens no Brasil e no mundo e o cuidado preventivo é a melhor maneira de se proteger

É recomendado fazer acompanhamento constante para identificar e tratar o câncer de próstata Magnific/ DC Studio

O Novembro Azul é um movimento que busca conscientizar e prevenir a população masculina sobre o Câncer de Próstata e é fundamental para a promoção do autocuidado que leve ao diagnóstico precoce. Afinal, este é o tumor mais comum entre a população masculina no Brasil e no mundo.

A próstata é uma glândula pequena, localizada logo abaixo da bexiga, cuja principal função é produzir parte do sêmen. Com o envelhecimento, principalmente após os 50 anos, é comum que ocorram alterações nesta glândula. Vale ressaltar que nem toda modificação indica o início de um câncer na região, mas uma avaliação cuidadosa é indispensável para identificar problemas com antecedência e tratá-los com mais eficiência.

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O grande desafio está no fato de que o tumor inicial é silencioso e raramente apresenta sintomas. Por conta disso, muitos homens só buscam ajuda médica quando a doença já evoluiu para estágios avançados, o que compromete a qualidade de vida do paciente e reduz as chances de abordagens terapêuticas mais simples. Quando detectado precocemente, as possibilidades de sucesso no tratamento aumentam de forma significativa.

Alguns dos fatores de risco que aumentam a chance de incidência da doença são: ter mais de 50 anos de idade, ser negro (dados epidemiológicos mostram que indivíduos negros possuem maior predisposição para o surgimento da doença), ter casos na família e manter hábitos prejudiciais à saúde, como o sedentarismo e o ganho excessivo de peso. Caso não se enquadre em nenhum desses elementos, fique atento aos principais sintomas de avanço da doença, como: jato urinário fraco ou interrompido, vontade de urinar com mais frequência, dor ou ardor na micção, sangue na urina ou no sêmen e, em casos mais graves, dores nos ossos.

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Para se prevenir é recomendado adotar hábitos que levem à um estilo de vida mais saudável: alimentação equilibrada (reduzindo o consumo de gorduras saturadas e produtos ultraprocessados), praticar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, controlar o peso corporal, reduzir a ingestão de bebidas alcoólicas, abandonar o tabagismo e realizar acompanhamento contínuo junto à saúde preventiva.

A detecção precoce apoia-se em exames clínicos periódicos conduzidos por profissionais de saúde, como o PSA (mede o Antígeno Prostático Específico no sangue para auxiliar no rastreamento e diagnóstico) e o toque retal. Para homens sem fatores de risco associados, o rastreamento deve começar aos 50 anos; já homens negros ou com histórico familiar da doença devem iniciar a rotina aos 40 anos.

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A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada e o pilar central para o cuidado longitudinal do homem, onde o paciente recebe orientação personalizada, esclarece dúvidas, combate estigmas e discute seus fatores de risco de maneira humanizada.

O Diagnóstico precoce do Câncer de Próstata preserva a autonomia e a qualidade de vida. Faça seus exames de rotina com a Atenção Primária à Saúde (APS) da Geap Saúde.