Engenheira cria vestido com serpentes robóticas e IA para reconhecimento facial Profissional de software do Google, Christina Ernst surpreendeu os seguidores no Instagram com a invenção

Tecnologia e Ciência|Do R7 09/07/2024 - 13h52 (Atualizado em 09/07/2024 - 14h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌