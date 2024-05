Orcas colidem contra embarcações para se divertir, revela estudo

Alto contraste

Ao menos nos últimos quatro anos, orcas têm colidido sem motivo aparente contra embarcações, especialmente ao longo das costas de Portugal e Espanha. No entanto, um relatório emitido recentemente pela Comissão Baleeira Internacional determinou que o comportamento em questão pode estar ligado à necessidade de ação sentida por esses animais.

Colisões de orcas contra embarcações são cada vez mais comuns (Reprodução/CCBY/Minette Layne — 19/03/2006)

“O mar é um lugar muito chato para um animal”, explicou o pesquisador Renaud de Stephanis, presidente do Serviço Espanhol de Conservação, Informação e Estudo de Cetáceos, em entrevista ao jornal USA Today. “Não há muito com que as orcas possam interagir, por isso elas brincam com os lemes [dos barcos].”

A hipótese é reforçada pelo oceanógrafo Alexandre Zerbini, conforme reportado pelo tabloide New York Post. Para ele, esses animais aproveitam o “tempo livre” de que dispõem, sem que os danos às embarcações seja o objetivo das recentes interações.

“Achamos que as orcas estão tirando proveito disso, estão gostando do que está acontecendo. Elas estão brincando”, avaliou Zerbini.

Em complemento aos especialistas citados, Naomi Rose, do Animal Welfare Institute, afirma que a espécie também é conhecida por seguir tendências — principalmente os indivíduos mais jovens. “É uma coisa muito sofisticada de fazer, algo sem nenhum propósito além de divertir”, concluiu.