WhatsApp Web apresenta instabilidade nesta terça Usuários de São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Recife relataram não conseguir acessar página pelo computador Tecnologia e Ciência|Do R7, em Brasília 15/07/2025 - 15h42 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h29 )

Cidades como São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Recife têm registros de falhas no serviço Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Os usuários do WhatsApp enfrentaram problemas para acessar o serviço de troca de mensagens ao longo desta terça-feira (15). Desde o início da manhã, brasileiros não conseguiram conectar o WhatsApp Web, que permite espelhar o aplicativo no computador.

Segundo a plataforma Downdetector, que monitora falhas em sites e redes sociais, notificações sobre instabilidade foram registradas nas últimas 25 horas. Os picos foram por volta das 9h e das 14h30 desta terça.

Cidades como São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Recife têm registros de falhas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ainda não há informações sobre o motivo da falha. O R7 entrou em contato com a Meta e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

