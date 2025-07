Cadastro Nacional Unificado de Celulares Roubados Visa Reduzir Crimes Integração de dados busca combater furtos e proteger consumidores no Brasil Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h37 ) twitter

Cadastro nacional de celulares roubados vai coibir o crime? Especialista analisa medida

O Brasil está implementando um cadastro nacional unificado para celulares roubados e furtados, integrando dados do projeto Celular Seguro, do cadastro de estações móveis impedidas e da base nacional de boletins de ocorrência. A iniciativa visa consolidar informações antes da habilitação de novos aparelhos para coibir o aumento dos crimes relacionados a celulares.

Segundo Arthur Igreja, especialista em tecnologia, essa medida representa um avanço significativo no uso do aplicativo Celular Seguro, que já ajuda vítimas a bloquear dispositivos e aplicativos após roubos. A integração de dados pretende oferecer maior inteligência no combate ao crime, permitindo que consumidores verifiquem a procedência dos aparelhos antes da compra.

Além disso, a ferramenta deve facilitar o trabalho das forças policiais na recuperação de aparelhos e identificação de quadrilhas. Igreja também recomenda que usuários ativem recursos de segurança nos dispositivos, como reconhecimento facial e verificação em duas etapas, para proteger dados pessoais em caso de roubo.

Manter o rastreamento dos aparelhos ativado é crucial, mesmo sabendo que criminosos tentam desativar esses sistemas rapidamente após o roubo. A iniciativa não apenas protege os consumidores, mas também dificulta a revenda de aparelhos ilegais.

