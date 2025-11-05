Pressionado pelas baixas temperaturas, mamão valoriza até 89% em regiões produtoras Pesquisadores do Cepea apontam que a tendência é de diminuição da oferta da fruta, aumento da demanda e, consequentemente, preços mais altos

Após um período de desvalorização, o mamão voltou a ganhar força no mercado brasileiro. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a combinação de frio e chuvas reduziu o ritmo de produção e abriu espaço para a escalada nos preços.

No norte do Espírito Santo, o mamão-havaí registrou a maior alta — 89% em apenas uma semana —, sendo comercializado a R$ 2,06 por quilo entre os dias 27 e 31 de outubro. Já o mamão-formosa, produzido no sul da Bahia, disparou 36% e alcançou o valor de R$ 1,50 por quilo.

Com menos frutas disponíveis devido ao clima e à demanda aquecida, os pesquisadores alertam que os preços devem continuar em patamares mais elevados.

