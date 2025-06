Preço do mamão dispara após chuvas comprometerem qualidade da fruta em regiões produtoras do país

As cotações do mamão havai avançaram nas principais regiões produtoras do país no início de junho. Pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) ouviram relatos de produtores alegando que as chuvas acima do esperado prejudicaram a qualidade dos frutos, com aumento da incidência de fungos.



No norte do Espírito Santo, os preços de comercialização foram de R$ 3,17 para o havaí 12-18 — valor 258% superior ao do período anterior. No atacado paulista, o mamão do tipo 15-18 registrou preço médio de R$ 62 a caixa de 8 kg, uma alta de 35%.



Para as próximas semanas, a tendência é de menor demanda pela fruta, o que pode voltar a pressionar os preços no campo, apesar da perspectiva de menor oferta.