98% dos empregos criados em 2024 foram para beneficiários de programas sociais Dados foram divulgados nesta quarta-feira (26) pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome Economia|Do R7, em Brasília 27/02/2025 - 07h38 (Atualizado em 27/02/2025 - 07h39 )

Brasil gerou 1.693.673 empregos com carteira assinada Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O Brasil gerou 1.693.673 empregos com carteira assinada em 2024, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Um levantamento realizado pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) revelou que 98,87% dessas vagas foram preenchidas por beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único), que reúne famílias de baixa renda inscritas em programas sociais do governo.

Isso significa que 1.674.501 dos novos empregos foram ocupados por pessoas cadastradas no sistema de assistência social, enquanto apenas 19.172 vagas foram preenchidas por trabalhadores que não fazem parte do CadÚnico.

O ministro do MDS, Wellington Dias, destacou que os números refletem o impacto positivo das políticas de qualificação profissional e integração entre programas de transferência de renda e ações de inclusão no mercado de trabalho.

“Esses dados mostram que as pessoas do Bolsa Família e do Cadastro Único estão, de fato, contribuindo para o crescimento das empresas e para o progresso do Brasil. Isso desmistifica a ideia de que os beneficiários de programas sociais não têm interesse em trabalhar ou prosperar. Pelo contrário, essas famílias estão buscando sua autonomia, demonstrando compromisso com o trabalho e com a construção de um futuro mais próspero”, afirmou o ministro.

Além da alta participação do público do CadÚnico, os dados do Caged também apontam um aumento geral na geração de empregos. O saldo de contratações em 2024 foi 16,47% maior do que o registrado no ano anterior, reforçando a tendência de crescimento do mercado de trabalho formal no país.