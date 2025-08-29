A menos de 75 dias para COP30, 61 dos 198 países estão com hospedagem garantida Apesar do número, o evento registrou um aumento de 30% em comparação a última semana Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 29/08/2025 - 16h55 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Faltando menos de 75 dias para a COP30, apenas 61 dos 198 países confirmaram presença.

30% das acomodações em Belém estão garantidas, com 47 países utilizando a plataforma oficial para reservas.

Países estão solicitando a mudança do evento devido aos "preços abusivos" cobrados pelos hotéis, alguns chegando a ser 15 vezes o valor de referência.

Belém tem 53.003 leitos disponíveis e o governo está implementando um plano de acomodação em fases para as delegações. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

30% dos países confirmaram presença Fernando Frazão/Agência Brasi

A menos de 75 dias para COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), apenas 30% dos países estão com acomodações garantidas em Belém, sede do evento. Ou seja, dos 198 países, 61 confirmaram presença, informou a organização da conferência, marcada para os dias 10 a 21 de novembro.

Do total de confirmados, 47 países efetuaram a reserva das acomodações por meio dos pacotes ofertados na plataforma oficial do governo e 14 países confirmados fora plataforma. Apesar do número, o evento registrou um aumento de 30% em comparação a última semana.

Segundo a organização, o crescimento se deu devido à força-tarefa coordenada pelo governo federal. Em meio à crise do preço das hospedagens, foi instituído um grupo de trabalho composto pela Presidência da COP30, Secretaria Extraordinária para a COP30, Ministério do Turismo e Governo do Estado do Pará, que terá como objetivo oferecer atendimento individualizado a cada delegação.

Mesmo com o índice, a organização espera receber 50 mil pessoas durante o evento. Além disso, segundo eles, Belém conta com 53.003 leitos disponíveis, divididos em:

‌



* Hotéis na capital e região metropolitana: 14.547 leitos

* Navios: 6.000 leitos

‌



* Residências de temporada via imobiliárias: 10.004 leitos

* Airbnb: 22.452 leitos

‌



Preços dos hotéis

Diversos países estão pedindo para o Brasil mudar a COP30 de Belém para outra cidade devido à cobrança de “preços abusivos” pelos hotéis. A informação foi confirmada pelo presidente da COP30, André Corrêa, durante um encontro promovido pela AIE (Associação de Correspondentes Estrangeiros) em parceria com o IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás) nesta semana.

Na ocasião, Corrêa citou que alguns hotéis estão cobrando 15 vezes mais o valor de referência. O governo tenta sensibilizar o setor, mas segundo o presidente da COP30, não há uma legislação que obrigue os hotéis a baixarem o preço.

“Se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de dez vezes os valores normais. Então há uma sensação literalmente de revolta dos países por essa insensibilidade, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, que estão dizendo que não poderão vir a COP por causa dos preços extorsivos, abusivos, que estão sendo cobrados”, afirmou.

Em nota, a organização do evento apontou que “o plano de acomodação está sendo implementado em fases, com prioridade para as delegações que participarão diretamente das negociações oficiais da COP30″.

