‘Brasil não quer ser tratado como moleque’, diz Lula após avançar com Lei da Reciprocidade

Lula disse que ainda está aberto ao diálogo Ricardo Stuckert / PR - 29.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (29) que o “Brasil não quer ser tratado como moleque e já tem idade o suficiente para receber respeito”. A declaração foi feita em Contagem (MG) em comentário sobre o tarifaço imposto por Donald Trump sobre os produtos brasileiros.

“O Brasil não quer ser tratado como moleque. O Brasil já tem maturidade o suficiente para ser respeitado. Não é porque alguém é mais rico do que eu, que pode falar grosso comigo. Eu aprendi com uma mãe analfabeta que educação a gente não aprende na escola, aprende no berço”, disse Lula.

O chefe do Executivo também citou que os norte-americanos não querem dialogar com o Brasil. Ele mencionou que nos últimos dias o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha uma reunião com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que foi cancelada.

“Depois, o secretário apareceu em uma foto com o Eduardo Bolsonaro [deputado e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro]”, citou.

Lula reforçou seu discurso em defesa de novos mercados. “O que eu tenho dito, se a gente não quiser vender para alguém, temos que procurar outro alguém. Procurar outro comprador. A gente também pode taxar os produtos americanos. Por enquanto, estamos com muita tranquilidade”, afirmou.

Lula destacou, contudo, as outras medidas já adotadas pelo governo presentes no Plano Brasil Soberano.

“O governo tem tomado todas as medidas para proteger os nossos empresários, os exportadores, e os nossos trabalhadores. Por isso, a primeira medida que tomamos foi fazer uma reunião e colocar R$ 30 bilhões de crédito para que a gente comece a fazer o primeiro enfrentamento a possíveis prejuízos que empresas nossas possam ter no exterior”, citou.

Novo PAC 2025

Lula esteve em Contagem (MG) pela manhã para divulgar as propostas habilitadas para pré-seleção nas linhas de Mobilidades Grandes e Médias Cidades e de Renovação de Frota do Novo PAC 2025.

Na categoria de Mobilidades Grandes e Médias Cidades, foram habilitados 28 propostas em 12 estados, que podem chegar a R$ 5 bilhões em financiamento ao setor público, além de uma proposta voltada ao setor privado, no valor de R$ 1 bilhão.

No Refrota Setor Público, programa de renovação de frotas, foram habilitadas 12 propostas, que podem chegar a R$ 1,27 bilhão, e 71 do setor privado, no valor de R$ 2,47 bilhões.

O montante pode variar de acordo com a avaliação dos agentes financeiros. O governo federal afirma, no entanto, que estados, municípios e empresas privadas ainda podem encaminhar novas propostas.

Entre os tipos de investimentos possíveis na categoria estão BRTs, metrôs, VLTs, corredores exclusivos, terminais, ciclovias integradas ao transporte público e sistemas de transporte inteligente.

No Refrota 2025, por outro lado, estão ônibus elétricos, veículos padrão Euro 6, material rodante para trilhos e barcos para transporte aquaviário, além de sistemas e equipamentos de apoio operacional.

O ministro das Cidades, Jader Filho, defende que é um investimento estratégico. “Estamos dando mais um passo importante para transformar a mobilidade nas cidades brasileiras. Esse é um investimento estratégico, que impacta diretamente a vida da população, com mais qualidade, eficiência e sustentabilidade a quem usa o transporte público”.

Próximos passos

Após a pré-seleção, os estados, municípios e empresas devem apresentar a documentação técnica para análise de viabilidade. Com a validação, as propostas passam para a etapa de seleção final, a ser publicada pelo Ministério das Cidades.

As linhas de financiamento contam com recursos do FGTS em condições especiais: juros de 5,5% ao ano para sistemas sobre trilhos e de 6% ao ano para os demais, além de prazos de amortização que podem chegar a 30 anos para transporte sobre trilhos, com carência de até 48 meses.

Propostas habilitadas

Em Contagem (MG), especificamente, o governo federal também entregou o trecho 3 e parte do trecho 2 do Corredor da Avenida Maracanã. A obra corresponde a uma extensão de 2 km entre o retorno 5 e a rodovia LMG-808.

Integra um conjunto de intervenções de macrodrenagem e mobilidade que somam R$ 270 milhões em investimentos, com recursos do Programa Saneamento para Todos, do Avançar Cidades e contrapartida municipal.

O empreendimento, conforme informações do governo, prevê a implantação de 4,5 km de corredor de mobilidade, além de drenagem, pavimentação, urbanização, canalização de córregos e recuperação ambiental. Entre as melhorias estão duas pistas de 13,5 metros, ciclovia, cinco pontos de embarque por pista, quatro pontes e quatro viadutos.

