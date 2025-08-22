COP30: Brasil nega intervir em hospedagens e pede para ONU aumentar subsídio a países País argumenta que valor pago pelo organismo para eventos em Belém é inferior a outras cidades, como Rio e São Paulo Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 15h41 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h45 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil rejeita pedido da ONU para subsidiar hospedagens na COP30 em Belém.

País solicita aumento na contribuição da entidade em comparação a outras cidades brasileiras.

Secretária-executiva reitera que o Brasil já arca com custos significativos para o evento.

Força-tarefa será criada para garantir acomodações para os participantes, especialmente dos países menos desenvolvidos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Evento será em Belém, em novembro deste ano Rafael Medelima/COP30 - 22.07.2025

O Brasil negou nesta sexta-feira (22) pedido da ONU (Organização das Nações Unidas) para custear parte dos custos de hospedagem dos países que vêm para a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), que ocorre em novembro, em Belém (PA).

O organismo solicitou, em carta, que o país anfitrião ajudasse a pagar as diárias das delegações estrangeiras. Em resposta, o Brasil pediu que a ONU aumente a base de contribuição da entidade para eventos em Belém.

Os representantes brasileiros reuniram-se com a ONU nesta sexta-feira, quando as condições foram discutidas. Por enquanto, 47 países estão confirmados para o evento (leia mais abaixo).

Atualmente, o teto da diária que a organização transfere para nações participarem de conferências na capital paraense é de US$ 144. Esse valor inferior quando comparado a eventos da ONU em outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro (US$ 229), São Paulo (US$ 234) e Paraty (US$ 435).

“O governo brasileiro se posicionou dizendo que já está arcando com custos significativos para a realização da COP. Por isso, não há como arcar com subsídio para delegações de outros países, inclusive de países que, digamos assim, são mais ricos do que o Brasil. Não cabe, do nosso ponto de vista”, declarou a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.

Ela reforçou o posicionamento brasileiro para que a ONU eleve o próprio subsídio. “Nós falamos claramente que o país não tem condição, mas que a ONU poderia subir um pouco a contribuição. Em qualquer cidade do mundo eles pagariam, não estamos pedindo o que pagariam em Bonn [cidade na Alemanha], mas o que pagariam em São Paulo e no Rio de Janeiro”, acrescentou.

Segundo a secretária, o governo brasileiro tem agido para coibir os preços abusivos. “Mas somos uma democracia, temos limites de intervenção no setor privado. Estamos negociando no limite para que os preços possam baixar”, explicou Miriam.

COP30 e força-tarefa

Segundo o governo federal, por enquanto, 39 países já confirmaram reservas na plataforma oficial de hospedagem da COP30. Além disso, oito nações fecharam as acomodações por outros meios — Egito, Espanha, Portugal, República do Congo, Cingapura, Arábia Saudita, Japão e Noruega.

O Brasil informou que vai criar uma força-tarefa para garantir acomodações aos participantes. O grupo de trabalho será composto pelos ministérios do Turismo, do Meio Ambiente e das Relações Exteriores, além de integrantes do secretariado da COP30.

Segundo o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, a força-tarefa vai trabalhar diretamente com as delegações.

“Começando pelos LDCs e SIDs [países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares], vai permitir assegurar que os países consigam as acomodações que necessitam. Para que esta COP seja lembrada como a COP mais inclusiva, temos que assegurar a participação de todos os países. Após assegurar as acomodações para esses dois grupos, a força-tarefa passará a apoiar as demais delegações”, informou.

Perguntas e Respostas Qual foi a posição do Brasil em relação ao pedido da ONU sobre hospedagens para a COP30? O Brasil negou o pedido da ONU para custear parte dos custos de hospedagem dos países que participarão da COP30, que ocorrerá em novembro em Belém (PA). O país solicitou que a ONU aumentasse a base de contribuição para eventos na cidade. Qual é o valor atual das diárias que a ONU paga para eventos em Belém? Atualmente, a ONU transfere um teto de US$ 144 por diária para as nações que participam de conferências em Belém, valor inferior ao pago em outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro (US$ 229) e São Paulo (US$ 234). O que disse a secretária-executiva da Casa Civil sobre a situação? A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou que o governo brasileiro já está arcando com custos significativos para a realização da COP30 e que não pode subsidiar as delegações de outros países, especialmente de nações mais ricas. Ela pediu que a ONU aumentasse sua contribuição. Quantos países estão confirmados para a COP30 até o momento? Até o momento, 47 países estão confirmados para participar da COP30. Desses, 39 já confirmaram reservas na plataforma oficial de hospedagem, enquanto oito países fecharam acomodações por outros meios. O que o Brasil fará para garantir acomodações aos participantes da COP30? O Brasil criará uma força-tarefa composta pelos ministérios do Turismo, do Meio Ambiente e das Relações Exteriores, além de integrantes do secretariado da COP30, para garantir acomodações aos participantes. A força-tarefa trabalhará diretamente com as delegações, priorizando os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares.

