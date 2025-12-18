A partir de 2026, Governo do Brasil isentará do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil A medida é uma tentativa de criar uma justiça social e econômica no país; mais de 15 milhões de brasileiros serão beneficiados

O Governo do Brasil conseguiu uma vitória histórica para o povo brasileiro: a partir de janeiro de 2026, o cidadão que ganhar até R$5 mil por mês não precisará mais contribuir com o Imposto de Renda. Essa decisão promove segurança, justiça social e qualidade de vida por meio do aumento real da renda de milhões de famílias. Além disso, quem ganha entre R$5 mil e R$7.350,00 também sofrerá uma mudança e terá uma redução na alíquota.

Tais medidas garantem que esta seja a maior reforma tributária da história, assegurando um aumento de renda real para cidadãos de classe baixa e média. Essa iniciativa também certifica o funcionamento do país. Afinal, o Imposto de Renda financia serviços públicos e políticas que beneficiam toda a população. Com este ajuste, quem ganha mais, contribui mais; quem ganha menos, paga menos ou é isento.

A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil por mês fortalece a economia do Brasil ao promover um equilíbrio tributário que valoriza o trabalhador ao garantir alívio financeiro para milhares de famílias brasileiras.

*Essa matéria é um oferecimento do Governo do Brasil.