Suspeito de ser mandante de chacina no Amapá é preso no DF; veja vídeo Crime vitimou oito pessoas na região de fronteira com o Pará e chamou atenção pela violência empregada Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 10h30 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h22 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA José Endo Alves de Oliveira, de 46 anos, foi preso em Samambaia (DF) como suspeito de ser o mandante de uma chacina no Amapá.

A chacina, que ocorreu no início do mês, resultou na morte de oito pessoas e chamou atenção pela brutalidade do ataque.

A prisão foi resultado de uma operação integrada entre polícias estaduais e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As investigações identificaram a participação de cinco policiais militares no crime, e buscas foram realizadas em endereços relacionados aos suspeitos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A Polícia Civil de Goiás prendeu preventivamente no Distrito Federal um homem suspeito de ser o mandante de uma chacina ocorrida no Amapá no início deste mês. O ataque deixou oito mortos e chamou atenção pela brutalidade e pela forma de execução (saiba mais abaixo).

José Endo Alves de Oliveira, de 46 anos, foi preso em Samambaia (DF), após uma operação integrada entre polícias estaduais e com apoio do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

Segundo o MJSP, a prisão representa mais um resultado do trabalho conjunto entre as Polícias Civis e órgãos de inteligência nacionais. Diversas diligências investigativas permitiram localizar e capturar o alvo, considerado de alta periculosidade.

O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, destacou a importância da integração entre União e estados.

“Quando a União e os estados se unem e trabalham de forma integrada, o resultado é sempre positivo. Trata-se de um crime grave, que chocou o Brasil. O resultado de hoje é significativo e fruto do empenho das forças estaduais e federais”, disse.

Polícia investiga o motivo e se há outros envolvidos no crime. Divulgação/PCGO/Arquivo

Crime

No início do mês, um grupo de nove garimpeiros foi atacado enquanto negociava terras para a prática ilegal na região de fronteira entre Amapá e Pará. Oito foram mortos e um sobreviveu. Os corpos, com marcas de tiros, foram encontrados em um rio.

As investigações apontaram o envolvimento de cinco policiais militares, sendo quatro soldados e um sargento.

Em entrevista à RECORD, o delegado-geral da Polícia Civil do Amapá, Cezar Vieira, afirmou que, além das prisões, foram realizadas buscas em endereços ligados aos suspeitos.

“A partir deste momento, as investigações tomam um rumo ainda mais aprofundado, no sentido de elucidar a motivação e o que levou essas pessoas a participarem de uma conduta tão cruel.”

Perguntas e respostas

Quem foi preso e onde ocorreu a prisão?

José Endo Alves de Oliveira, de 46 anos, foi preso em Samambaia, no Distrito Federal.

Por que José Endo Alves de Oliveira foi preso?

Ele é suspeito de ser o mandante de uma chacina que ocorreu no Amapá no início deste mês, que resultou na morte de oito pessoas.

Qual foi a natureza do crime cometido no Amapá?

O ataque foi brutal e chamou a atenção pela forma de execução, onde um grupo de nove garimpeiros foi atacado enquanto negociava terras para a prática ilegal na região de fronteira entre Amapá e Pará. Oito pessoas foram mortas e uma sobreviveu.

Como foi realizada a prisão de José Endo Alves de Oliveira?

A prisão foi resultado de uma operação integrada entre polícias estaduais, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Diversas diligências investigativas permitiram localizar e capturar o suspeito, que é considerado de alta periculosidade.

Qual foi a declaração do secretário nacional de Segurança Pública sobre a prisão?

O secretário Mário Sarrubbo destacou a importância da integração entre a União e os estados, afirmando que quando trabalham juntos, os resultados são sempre positivos, especialmente em casos de crimes graves que chocam o Brasil.

Quais foram os detalhes sobre as vítimas do ataque?

Os corpos das vítimas, que apresentavam marcas de tiros, foram encontrados em um rio. O ataque ocorreu no início do mês e envolveu um grupo de garimpeiros.

Quem mais está envolvido nas investigações do crime?

As investigações apontaram o envolvimento de cinco policiais militares, incluindo quatro soldados e um sargento.

O que o delegado-geral da Polícia Civil do Amapá disse sobre as investigações?

O delegado Cezar Vieira afirmou que, além das prisões, foram realizadas buscas em endereços ligados aos suspeitos e que as investigações se aprofundarão para elucidar a motivação por trás da conduta cruel dos envolvidos.

