Suspeito de ser mandante de chacina no Amapá é preso no DF; veja vídeo
Crime vitimou oito pessoas na região de fronteira com o Pará e chamou atenção pela violência empregada
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A Polícia Civil de Goiás prendeu preventivamente no Distrito Federal um homem suspeito de ser o mandante de uma chacina ocorrida no Amapá no início deste mês. O ataque deixou oito mortos e chamou atenção pela brutalidade e pela forma de execução (saiba mais abaixo).
José Endo Alves de Oliveira, de 46 anos, foi preso em Samambaia (DF), após uma operação integrada entre polícias estaduais e com apoio do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).
Segundo o MJSP, a prisão representa mais um resultado do trabalho conjunto entre as Polícias Civis e órgãos de inteligência nacionais. Diversas diligências investigativas permitiram localizar e capturar o alvo, considerado de alta periculosidade.
O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, destacou a importância da integração entre União e estados.
“Quando a União e os estados se unem e trabalham de forma integrada, o resultado é sempre positivo. Trata-se de um crime grave, que chocou o Brasil. O resultado de hoje é significativo e fruto do empenho das forças estaduais e federais”, disse.
Crime
No início do mês, um grupo de nove garimpeiros foi atacado enquanto negociava terras para a prática ilegal na região de fronteira entre Amapá e Pará. Oito foram mortos e um sobreviveu. Os corpos, com marcas de tiros, foram encontrados em um rio.
As investigações apontaram o envolvimento de cinco policiais militares, sendo quatro soldados e um sargento.
Em entrevista à RECORD, o delegado-geral da Polícia Civil do Amapá, Cezar Vieira, afirmou que, além das prisões, foram realizadas buscas em endereços ligados aos suspeitos.
“A partir deste momento, as investigações tomam um rumo ainda mais aprofundado, no sentido de elucidar a motivação e o que levou essas pessoas a participarem de uma conduta tão cruel.”
