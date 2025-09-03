Advogado de Almir Garnier, Demóstenes Torres afirma que ‘levaria cigarro para Bolsonaro’
No primeiro dia de julgamento do ‘núcleo crucial’, defensor usou 40 dos 60 minutos a que tinha direito para elogiar ministros do STF
Um dos momentos inusitados ocorridos nesta terça-feira (2), primeiro dia de julgamento dos réus do “núcleo crucial” da tentativa de golpe de Estado, ocorreu durante a sustentação de Demóstenes Torres. Advogado do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e ex-senador, Torres afirmou que “levaria cigarro para Bolsonaro”, ao comentar que gosta do ex-presidente.
“É possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, do ex-presidente Bolsonaro? Sim, sou eu essa pessoa, e explico o porquê. Um dia, eu já estava fora da política e estava no aeroporto de Brasília. Meus ex-colegas passavam por mim e tal... De repente, passou o Bolsonaro com uma mochilinha, parecendo um soldadinho de chumbo. Falei para minha mulher ‘olha, até o Bolsonaro está me evitando’. Ele parou naquele lugar em que passa o raio-x, me viu, voltou correndo e me deu um abraço. Ele falou ‘senador, para mim não aconteceu nada’”, relatou.
E prosseguiu: “Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo. Ele é uma pessoa que eu gosto.”
Terceiro advogado a se pronunciar durante a sessão desta terça-feira, Torres utilizou 40 dos 60 minutos destinados à sustentação oral para elogiar os ministros da Primeira Turma do STF.
Em seguida, dedicou-se a questionar a validade da delação premiada de Mauro Cid. E sugeriu “rescindir” a colaboração premiada por não considerá-la confiável. “Isso implica o desmonte total da ação penal? Não. Haverá apenas o trabalho de se dizer qual prova foi produzida efetivamente, independente da colaboração viciada”, afirmou.
A retomada do julgamento do chamado núcleo crucial está marcada para as 9h desta quarta-feira (3). A previsão é de que os advogados do general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) no governo Bolsonaro, iniciem a sessão apresentando argumentos em forma de slides. A utilização do formato foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes na segunda-feira (1).
