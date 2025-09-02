Ex-comandante não colocou Marinha à disposição de Bolsonaro para golpe, alega defesa Advogado de Almir Garnier defendeu anulação da delação de Mauro Cid Brasília|Da Agência Brasil 02/09/2025 - 19h56 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A defesa do almirante Almir Garnier negou que ele tenha colocado a Marinha à disposição de um golpe de Estado.

O advogado alegou que não houve reunião onde Garnier teria dito que suas tropas estariam disponíveis para Bolsonaro.

Demóstenes Torres pediu a anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, citando imprecisões nas informações fornecidas.

O procurador-geral defendeu a condenação de Bolsonaro e dos demais réus relacionados à trama golpista. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Demóstenes Torres negou que Almir Garnier tenha colocado tropas à disposição de Bolsonaro Gustavo Moreno/STF - 2.9.2025

A defesa do almirante Almir Garnier, um dos réus da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), negou nesta terça-feira (2) que o militar tenha colocado as tropas à disposição da tentativa de golpe de Estado para reverter o resultado das eleições de 2022.

Na sustentação realizada durante o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, o advogado Demóstenes Torres negou que o ex-comandante tenha colocado a Marinha à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da decretação de um estado de sítio ou de uma operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) no final de 2022. O advogado também aproveitou para pedir a absolvição do militar.

De acordo com a denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República), Almir Garnier participou de uma reunião com Bolsonaro na qual foram apresentadas minutas com estudos para decretação das medidas de exceção. A ideia teria sido rechaçada pelos comandantes da Aeronáutica e Exército, mas o almirante teria dito ao ex-presidente que suas tropas estariam “à disposição”.

“Não existiu essa reunião. Foi afirmado que foi dia 7 [de dezembro de 2022] e isso não existiu. Essa é a acusação principal”, afirmou o advogado.

Torres também defendeu a anulação do acordo de delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

“Muitas vezes, ele [Cid] foi chamado para corrigir informações que ele não tinha passado ou tinha passado de forma equivocada”, completou.

“Bobagens”

Durante sua sustentação, Demóstenes defendeu o que chamou de liberdade de expressão e disse que é preciso tolerar “bobagens” sobre as urnas eletrônicas.

“Se alguém disser que essa urna é sujeita à fraude, se ela pode levar a uma série de dissabores, que a única maneira de se auditar é pelo voto impresso, se o Congresso voltar o voto impresso, isso configura golpe de Estado, atentado violento ao Estado democrático de Direito? Nós temos que tolerar essas bobagens”, completou.

Quem são os réus?

Primeiro dia

Pela manhã, o relator, ministro Alexandre de Moraes, leu o relatório da ação penal, documento que contém o resumo de todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais, última fase antes do julgamento.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação de Bolsonaro e dos demais acusados.

Crimes

Os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes. A possibilidade de suspensão está prevista na Constituição.

