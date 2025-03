Aeroportos fecham fevereiro com alta e registram fluxo de 9,56 milhões de passageiros Dados apontam que destaque no setor brasileiro é a movimentação de passageiros no mercado internacional Brasília|Do R7 20/03/2025 - 17h17 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h44 ) twitter

Setor registrou 9,56 milhões de passageiros em voos nacionais e internacionais Fernando Frazão/Agência Brasil

Em fevereiro, aeroportos do Brasil registraram um fluxo de 9,56 milhões de passageiros transportados em voos nacionais e internacionais, segundo melhor resultado para o mês, de acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos . O destaque no setor é a movimentação de passageiros no mercado internacional, onde mais de 2,3 milhões de turistas foram transportados no período. O número indica um crescimento de 13,5% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em relação aos voos nacionais, a pasta informou que também houve crescimento, atingindo o melhor resultado nos últimos cinco anos. Foram 7,2 milhões de passageiros que voaram em território nacional, o que indica aumento de 7% comparado ao mesmo mês de 2024.

Os números apresentados fazem parte do Relatório de Demanda e Oferta, divulgado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

“Registramos a maior movimentação doméstica para o mês nos últimos cinco anos, e esse avanço se deve ao aumento da conectividade, à recuperação econômica e à confiança dos passageiros no transporte aéreo”, disse o ministro da pasta, Silvio Costa Filho.

Até 2024, Brasil era o quarto maior mercado no ranking mundial de voos domésticos, representando 1,2% do total mundial, apontam dados da IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos). Em operações nacionais, o país teve um crescimento de 6,6%, média acima do mercado global (5,6%). O número de passageiros em voos nacionais fica atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão.

Por fim, o documento cita, ainda, a movimentação de cargas domésticas e internacionais, que também cresceram. No caso dos carregamentos nacionais, foram processadas 38,9 mil toneladas, registrando um avanço de 5% na comparação anual.

“A carga internacional seguiu a mesma tendência de crescimento já observada em outros meses, com um total de 67,5 mil toneladas movimentadas, um aumento de 3,6% em relação a fevereiro do ano passado. Já a demanda internacional teve alta de 8,8%, enquanto a oferta aumentou 12,2% no período”, informou o ministério.