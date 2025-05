AgroBrasília: feira de agronegócio no DF atraí produtores e gera expectativa de negócios

A AgroBrasília será realizada entre os dias 20 a 24 de maio no Distrito Federal. O evento, promovido pela Cooperativa Agropecuária da região do DF, espera receber cerca de 150 mil visitantes. Novidades incluem os circuitos tecnológicos organizados pela Emater, abordando temas como avicultura e hortaliças.



A Embrapa destacará suas inovações, incluindo variedades agrícolas adaptadas ao cerrado. A feira visa promover tecnologia e sustentabilidade no setor agrícola local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!