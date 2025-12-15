Aprenda a fazer um tradicional doce de leite: menos açúcar e mais sabor diretamente da roça

Na Fazenda Vagafogo, Uira Ayer ensina como transformar 5 litros de leite e 500 gramas de açúcar em doce. O processo envolve o uso do tacho de cobre ou panela inox. O açúcar é adicionado diretamente ao leite sem diluição prévia. Após ferver, um pires pode ser utilizado para movimentar a mistura enquanto engrossa. A consistência final é testada antes da degustação junto ao queijo produzido na fazenda.



