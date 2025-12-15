Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Aprenda a fazer um tradicional doce de leite: menos açúcar e mais sabor diretamente da roça

Aprenda a fazer doce de leite com Uira Ayer, proprietário da Fazenda Vagafogo

Agro Record|Do R7

  • Google News

Na Fazenda Vagafogo, Uira Ayer ensina como transformar 5 litros de leite e 500 gramas de açúcar em doce. O processo envolve o uso do tacho de cobre ou panela inox. O açúcar é adicionado diretamente ao leite sem diluição prévia. Após ferver, um pires pode ser utilizado para movimentar a mistura enquanto engrossa. A consistência final é testada antes da degustação junto ao queijo produzido na fazenda.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.