Biofertilizante proporciona maior produtividade em diversas culturas

A arbolina, um fertilizante inovador à base de nanopartículas de carbono desenvolvido pela Universidade de Brasília, está transformando a produção agrícola no Brasil. Estruturada para aumentar a resistência e a absorção de nutrientes, a arbolina está sendo testada em plantações de morango e tomate, com resultados expressivos: um aumento de mais de 40% na produção de morangos e quase o dobro nos tomates. Em Brazlândia, o produtor Valfredo Pereira experimentou uma notável melhoria na qualidade e vigor das plantas. Além disso, a arbolina é biodegradável e não gera resíduos, promovendo uma agricultura sustentável. Projetos estão em andamento em estados como Goiás, Bahia e Pernambuco, demonstrando não apenas aumento na produtividade, mas também ganhos financeiros significativos para produtores rurais.



